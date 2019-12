Avec un air affligé et plein de tristesse et de chagrin, Constantine a également été l’une des villes qui ont ouvert les registres de condoléances aussi bien au centre-ville qu’au niveau de certaines communes comme à El Khroub, le Musée de l’Armée nationale populaire a également ouvert ses portes pour les citoyens. Personne n’a obligé ces citoyens à venir vers ces sites pour présenter les condoléances suite au décès brutal du chef d’état-major, le général de corps de l’armée et vice-ministre de la Défense nationale Ahmed Gaïd Salah après avoir accompli avec beauté sa mission et ramené l’Algérie à bon port. Une promesse qu’il a renouvelée durant 10 mois, «sans qu’aucune goutte de sang ne coule». Les citoyens ont voulu exprimé leur grande considération et reconnaissance à l’homme qui a sauvé le pays et rendre hommage à celui qui mérite le respect et les honneurs de 40 millions d’Algériens qui l’ont pleuré depuis lundi dernier date à laquelle ce grand héros a tiré sa révérence. La nouvelle avait été très mal digérée. Hier encore et au moment où le défunt était accompagné à sa dernière demeure, ceux qui n’ont pas pu faire le voyage vers Alger pour assister à l’enterrement, des milliers, se sont précipités dès les premières heures vers ces sites pour traduire leur émotion avec quelques mots sur ces registres qui seront placés comme archives au niveau des différents musées de l’ANP. Oui, Constantine, Skikda, Bordj Bou Arréridj, Jijel, Batna, Khenchela et bien d’autres wilayas ont été des lieux ou la mémoire du défunt recevra les meilleurs mérites. Les réseaux sociaux aussi ont été des espaces exploités à fond par les Algériens pour extérioriser leurs plus beaux sentiments envers celui qui a été considéré comme un père, un protecteur, un sauveur et un valeureux chef pour les Algériens petits et grands. Le défunt, avant son départ, a subi de la part d’une poignée de ceux qui se font appeler opposants, des critiques et des injures blessantes dans sa personne, sa famille et son honneur, mais il était connu pour sa forte personnalité et son caractère indulgent qui lui ont fait ignorer ces préjudices en confiant à ses proches «ils seront forcés de comprendre un jour». Même dans sa mort Ahmed Gaïd Salah a unifié le peuple.

Des milliers de citoyens ont fait le voyage, hier, pour l’accompagner à sa dernière demeure. Le défunt a eu l’hommage qu’il mérite après tant de sacrifices. Que son repos soit paisible comme souhaité par les Algériens qui ont donné une leçon, hier, à ceux qui voulaient le péril pour le pays et pour le peuple. Une leçon pour la presse étrangère et ses relais qui ont ignoré cet incroyable évènement transmis en direct par des chaînes internationales.