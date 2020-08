L'absence de l'expression républicaine de la récente tentative d'occuper la rue est un signe positif qui précipite le «tamisage» de la scène politique nationale et montre clairement que les promoteurs du «nouveau Hirak» ne se recrutent pas dans la mouvance dite républicaine et moderniste. Ceci met à nu les officines, pilotées de l'étranger, qui travaillent, vainement faut-il le souligner, à récupérer la mobilisation populaire pour leur compte. Il est, en effet, entendu, au regard de la nature désordonnée des manifestants, que les forces politiques nationales qui avaient rejoint le Mouvement populaire ne se solidarisent pas du tout avec les tenants de la réactivation de la contestation dans une ambiance sanitaire qui ne plaide pas en faveur de l'action de rue. Le courant «républicain» partage avec les «nationalistes» et les «islamistes» présents sur la scène partisane le souci de la préservation de la santé des Algériens, mais pour le reste, la démarche des uns et des autres est très différente. Ainsi, au moment où les «nationalo-silamistes» ont trouvé le chemin vers la présidence de la République et ont pris langue avec le chef de l'Etat, les «républicains» en sont encore à l'agitation politique. Les vidéos et autres communiqués qu'ils publient sur les réseaux sociaux ont ceci en commun, quelle que soit la formation ou le collectif qui en est à l'origine, c'est de verser dans une «phraséologie» pseudo-révolutionnaire qui ne change rien à la donne. Ainsi, les visioconférences, les conférences de presse et autres déclarations «incendiaires» à l'endroit du pouvoir n'apportent aucune plus-value politique. Pis encore, elles enferment tout le courant «républicain» dans une logique protestataire qui le met en marge de la vie politique de la nation, dans un contexte exceptionnellement important.

La nouvelle mouture de la Constitution et le nouveau Code électoral qui promettent une sérieuse ouverture vers la deuxième République sont censés faire l'objet de dialogue politique profond avec les autorités politiques. Les libertés individuelles et collectives, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice constituent autant de sujets à débat et pas forcément des préalables comme le présentent actuellement les Républicains. Et au-delà de ces aspects, certes, fondamentaux de l'action politique, il y a aussi et surtout les idéaux de la modernité. Construire une société moderne suppose un dialogue permanent avec les tenants du pouvoir. Il ne suffit pas de «rêver» sa République, mais la construire avec ceux qui y croient. Et en cela, les «Républicains» n'ont pas le droit de douter du patriotisme et des bonnes intentions du président de la République.

Les «nationalo-islamistes» ont bien compris que pour peser sur les orientations sociétales, il faut agir auprès du pouvoir et se placer en alternative crédible. Ils ne font, ni plus ni moins que de la politique. Cela s'appelle «le soutien critique». Ils maintiennent un contact effectif avec l'autorité supérieure et le cas échéant, lors de consultations électorales ou nominations à des postes de responsabilité, ils fournissent la République en cadres «compétents» et acquis à leur projet de société. En face, les «républicains», censés faire contre-poids et défendre leur projet de société auquel adhèrent des millions d'Algériens, s'accrochent aux sacro-saints «préalables démocratiques».

Dans la configuration actuelle de la scène nationale, on retiendra que le Hirak a certes, mis une majorité d'Algériens dans la rue, remué profondément le système politique, ouvert une brèche à des officines malveillantes et consacré la fracture entre deux approches divergentes en matière de projet de société. Les deux courants qui traversent la classe politique et la société ont, pendant un temps, surfé sur le Mouvement populaire. Mais il semble que les «nationalo-islamistes» soient plus efficaces.