Le parti de Ali Benflis, Talaïe El Hourriyate émet une réserve de forme au rapport que lui a adressé l’Instance nationale de dialogue et de médiation. Il est question du statut de l’autorité dédiée à l’organisation de l’élection présidentielle, ainsi qu’au mode de désignation de ses membres. Talaïe El Hourriyate qui a publié un communiqué traitant du sujet sur la page facebook de Benflis, a décortiqué point par point le contenu du rapport du panel, en soulignant le caractère permanent de l’autorité d’organisation des élections. Le parti de Benflis dit ne pas voir la pertinence d’en faire une instance composée de membres mandatés pour huit années, avec renouvellement de la moitié de ses membres tous les quatre années. Ces détails, selon le communiqué de Talaïe El Hourriyate, n’ont pas lieu d’être, pour la simple raison que ce genre de dispositions sont censées être formulée par des institutions dûment élues.

Le parti de Benflis qui pointe du doigt l’illisibilité de la présidence actuelle de l’Etat, comme du Parlement avec ses deux chambres, propose d’accorder à l’autorité un statut de comité «ad hoc». Ce qualificatif clairement souligné dans le communiqué, donne un caractère exceptionnel à ladite autorité. En effet, Talaïe El Hourriyate propose de prévoir dans les projets de loi, un statut provisoire à l’autorité qui disparaîtra par force de loi, une fois les résultats de la présidentielle proclamés.

Il reviendra ensuite au prochain président et aux institutions élues de la République de confectionner une loi définitive concernant cette instance. En d’autres termes, le parti de Benflis ne veut pas voir le prochain chef d’Etat et les autres institutions du pays forcés de composer avec les membres de l’autorité, installés avant le scrutin.En plus de cette réserve de forme, mais qui, néanmoins, est de nature à susciter des débats, Talaïe El Hourriyat recommande également de faire en sorte d’écarter totalement le président de l’Etat dans le processus de désignation des membres de l’autorité «ad hoc». Il propose de ne laisser à Abdelkader Bensalah que la seule mission de valider le choix de l’Instance nationale de dialogue et de médiation.Par ces remarques, Ali Benflis apporte d’importantes précisions et place le débat au niveau technique.

Autant dire que cela peut parfaitement constituer une réelle avancée dans le processus de dialogue initié par l’Instance de Karim Younès, à condition que d’autres acteurs politiques se décident de faire de même et enrichir le rapport du panel.