Décès du journaliste mohamed baghdadi Ammar Belhimer adresse ses condoléances Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a adressé jeudi ses condoléances, «les plus attristées» à la famille de l'ancien journaliste Mohamed Baghdadi, décédé mercredi dernier à Blida du nouveau coronavirus (Covid-19). «En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ainsi que l'ensemble des cadres et des personnels du secteur adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt», a-t-il écrit dans un message à la famille de feu Mohamed Baghdadi, décédé à l'âge de 79 ans. «L'Algérie perd en la personne de Mohamed Baghdadi une figure émérite de la presse nationale et du monde artistique», a-t-il affirmé, soulignant que le défunt avait contribué «tant avec sa plume qu'à l'aide de sa palette», à «dessiner» les plus belles pages du quotidien El Moudjahid des années durant». «La Bonhomie et les compétences professionnelles du défunt faisaient l'unanimité tant au sein des rédactions que sur la scène de l'art», a-t-il ajouté.