La bactérie Escherichia collée à la viande hachée est à l’origine de la sévère intoxication alimentaire ayant frappé près de

300 personnes ayant consommé des sandwichs et des plats dans les deux restaurants appartenant à un même propriétaire, le premier est situé à Eckmühl tandis que le deuxième est implanté à cité El Badr, ex-cité Petit. Tel est le verdict des résultats bactériologiques rendus par les spécialistes ayant relevé, à l’issue des analyses bactériologiques effectuées, un taux dépassant tous les seuils de l’entendement. Ces derniers sont passés de 7 coliformes par gramme, à 1100 coliformes par gramme retrouvés dans la sauce-maison et la viande hachée. Dans toute cette tourmente, l’absence d’hygiène en est la cause principale. Le rapport de la direction de la santé souligne que «l’apparition de cette bactérie est due au coliforme fécal retrouvé dans la sauce à un taux de 1100 coliformes par gramme et 50 coliformes par gramme dans la viande hachée ». Cela confirme l’existence de la maladie des mains sales des employés en charge de la préparation de la sauce utilisée comme ingrédient principal, après l’utilisation des sanitaires par ces employés pour leurs besoins naturels. Autrement dit, ces derniers (employés) ont outrepassé la réglementation en bafouant, de bout en bout, les règles d’hygiène, d’où l’intoxication ambiante, ayant sévi, en moins d’une journée. Dans ce sillage, les victimes prises en charge par les spécialistes ont, au vu des symptômes qu’ils ont présentés, donné lieu à des réflexions, mais surtout à la célérité dans les analyses lambda et cela pour éviter une contagion épidémiologique étant donné que l’origine de cette intoxication n’a, en premier lieu, pas été déterminée, notamment son origine. Car, certains patients ont souffert de diarrhées, d’autres de vomissements et plusieurs autres ont été terrassés par d’atroces douleurs abdominales. Leur seul tort est d’avoir consommé des sandwichs qu’ils ont acquis avec leur propre argent dans deux fast-foods pointés du doigt. Escherichia coli (E. coli) est une bactérie qui s’incruste dans le tube digestif de l’homme et des animaux à sang chaud. La majorité des souches de «E.coli», sont, très souvent, bénins. Autrement dit, inoffensifs. Sauf que dans le cas d’Oran, cette bactérie a été maladive, voire inquiétante. Dans certains cas, ces intoxications peuvent être à l’origine de situations plus qu’alarmantes allant jusqu’à des diarrhées sanglantes produisant une puissante toxine à l’origine du syndrome hémolytique et urémique. Usuellement, des souches de cette maladie sont la cause d’intoxications alimentaires en consommant des produits animaliers mal cuits comme des steaks saignants sinon tout bonnement crus. Aussi, les fruits et les légumes frais, ayant été en contact avec ces souches, peuvent constituer des risques imminents. Cette bactérie provoque rapidement des diarrhées, vomissements et douleurs chez les personnes intoxiquées. Au final, les derniers résultats des analyses ont été donnés par le bureau d’hygiène de la direction de la santé de la wilaya d’Oran après donc cette intoxication alimentaire collective ayant fait 287 victimes. À quand donc la prise de conscience ? La réponse n’est contre toute attente pas pour demain étant donné que le commerçant ou encore le restaurateur est zélé par son empressement quant au gain rapide aux dépens de la santé publique, quitte à empoisonner toute une ville ! Pour se disculper, il ne trouve rien de mieux à dire que de se «plier » sous le fallacieux prétexte de « je ne savais pas !

La loi ne protège pas les insouciants. Espérons que l’enseignement a été tiré cette fois.