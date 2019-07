Après une période d’attente stressante, les candidats au brevet d’enseignement moyen (BEM) ont eu enfin connaissance de leurs résultats hier, à 16 h pétante, via le site de l’Office national des examens et concours (Onec). Le taux de réussite au titre de l’année 2019 a ainsi, largement dépassé la barre des 50 %. «Il a atteint, cette année, 55,47 % au niveau national» a indiqué le responsable du secteur, Abdelhakim Belabed en marge d’une conférence de presse tenue au siège de son département à Alger. Ce dernier a encore souligné que le taux d’admission a, lui, atteint «66,73%, sur l’ensemble des élèves scolarisés».

A l’heure du lancement des moyennes sur le site www.onec.dz. à savoir 16 h, l’accès à la plateforme virtuelle était quelque peu difficile, sans doute à cause du flux de candidats qui tentaient de se connecter au site pour avoir vent de leurs moyennes. Il fallait par conséquent, entrer plusieurs fois son code d’accès pour voir s’afficher le résultat.

Rappelons que le nombre de candidats aux épreuves du BEM, organisées du 9 au 11 juin dernier, s’élevait à 631 395 candidats, dont 52,27% de filles.

Notons que les premières estimations diffusées un peu partout et qui faisaient état d’un taux de réussite dépassant les 60 % se sont révélées au final erronées. Et chose importante à souligner, le nombre de candidats ayant décroché leur passage pour accéder au palier du secondaire a quelque peu baissé par rapport à l’année dernière, où le taux de réussite avait affiché rappelons-le, 56,88%, sachant que le nombre de candidats enregistré durant cette dernière session, était moins conséquent à l’échelle nationale.

Il est à préciser que les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en classe de première année secondaire, ainsi que ceux dont l’addition de la moyenne décrochée à l’examen national et celle de l’évaluation continue de l’année scolaire est égale à 10/20.

En ce qui concerne les conditions de déroulement des épreuves du BEM, aucun incident majeur n’a été signalé. Les épreuves se sont déroulées dans le calme. Pour parer à toute éventualité de fuite de sujets, des brouilleurs et des caméras de surveillance ont été, comme promis installés au sein de tous les centres d’examen. Avant d’entrer en salle, les élèves ont été priés de poser leurs sacs et tout appareil technologique respectifs à l’entrée des établissements et ce, jusqu’à la fin des épreuves. Les éléments des forces de l’ordre ont été mobilisés à l’intérieur comme à l’extérieur pour renforcer la surveillance. Néanmoins, des rumeurs faisant état de la publication des sujets sur les réseaux sociaux avant le début des épreuves ont été propagées au premier jour. Chose qui n’a impacté en rien le cours de l’examen qui s’est déroulé sur trois jours. Rappelons que les acteurs relevant du secteur de l’éducation avaient affiché une certaine appréhension quant aux conséquences qu’auraient pu engendrer les derniers événements que connaît l’Algérie depuis le 22 février. Des parents d’élèves avaient même fait part de leur crainte concernant une éventuelle chute des résultats.

Mais à en croire les chiffres donnés par le département de l’éducation, le taux de réussite n’a pas fait l’objet d’un grand décalage comparativement aux années précédentes. Par ailleurs, après la proclamation des résultats du BEM, la correction des copies du baccalauréat est en cours. Les candidats devront patienter jusqu’au 20 juillet pour s’enquérir de leurs résultats finaux.