La dernière revalorisation des pensions de retraite décidée par le gouvernement n'a pas satisfait les concernés. Prévue pour améliorer le pouvoir d'achat des retraités, le taux variable de 2% à 7%, à partir de mai 2020, n'apportera presque pas de confort aux retraités. Entre 1000 et 2000 DA d'augmentation, pour chaque retraité, ce qui est aux yeux des bénéficiaires très «peu» pour faire face aux besoins de tous les jours. «Je touche exactement 20 000 DA. Ma pension sera augmentée de 7%, soit 1400 DA, ce n'est même pas le prix d'un kilo de viande», s'insurge cet ancien employé de la commune, qui s'estime défavorisé. Les retraités ne savent plus à quel saint se vouer.

Leur pouvoir d'achat ne cesse de baisser. Leurs pensions de retraite sont soumises à l'IRG (Impôt sur le revenu général). Du coup ils s'interrogent sur les raisons de leur mise à l'écart concernant la mesure de suppression de l'impôt décidée pour les bas salaires. « Comment décider de ne plus soumettre à l'impôt les bas salaires et écarter les basses pensions de retraité de cette mesure? C'est injuste!» s'insurge un autre retraité. à propos de la suppression de l'IRG, un mouvement de contestation tend à prendre forme chez de nombreux retraités pour d'abord interpeller la Fédération des retraités et exiger d'elle des démarches auprès du gouvernement aux fins de suppression pure et simple de cet impôt. «Ce n'est pas normal qu'un retraité soit soumis à l'IRG», affirment de nombreux concernés.

Pour revenir aux augmentations en question, effectuées selon des taux variables qui tiennent compte du montant total des pensions de retraite et des allocations, l'augmentation du mois de mai sera calculée rétroactivement. Dans ce sillage, les pensions et allocations égales ou inférieures à 20 000 DA augmenteront de 7%; celles incluses entre 20 000 DA et 50 000 DA, de 4%. Une augmentation de 3% prévue pour les pensions et allocations supérieures à 50 000 et égales à 80 000 DA et une hausse de 2% des pensions et des allocations dépassant 80 000 DA, note le ministère.

Trop injuste, estiment les retraités. Les pensionnaires de la Caisse nationale de retraite, s'estiment désavantagés par un système de retraite «injuste à leur égard», mais ne perdent cependant pas espoir de voir leur cas enfin traité et pris en charge efficacement par qui de droit.

Ils se disent finalement déçus par les dernières revalorisations décidées par le gouvernement. «Nous qui étions à l'affût de la moindre information pour nous remonter le moral, au plus bas en ces temps de cherté de la vie et face à la folie des prix de la quasi-totalité des produits alimentaires de large consommation, nous avons été en quelque sorte bien servis», ironisent certains des retraités rencontrés. «Il y a de quoi être déçu quand vous constatez que l'on accorde de l'intérêt à tout le monde sauf aux pau-

vres retraités qui se retrouvent encore sur la touche avec une minable pension faiblement revalorisée.»