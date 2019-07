«L’Etat garantira le versement des pensions de retraites au cours des prochaines années, et ce en dépit de la situation financière de la CNR» c’est ce qu’ annoncé le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, hier à Alger, lors de la cérémonie de sortie de la 4e promotion des étudiants de l’Ecole supérieure de la sécurité sociale (Esss).

Revenant sur les Assises nationales de la sécurité sociale devant se tenir avant la fin de l’année en cours, le ministre a fait savoir qu’ « elles porteront sur plusieurs axes, à savoir les équilibres financiers de la sécurité sociale et les mécanismes d’amélioration de la gestion et des services afin d’élaborer une stratégie nationale dans ce domaine». Par ailleurs, le ministre a tenu à souligner que «ces assises verront la participation de l’ensemble des acteurs et des représentants de différents départements, le partenaire social et les experts, avec l’accompagnement de l’Association internationale de la sécurité sociale et l’Organisation internationale du travail (OIT)». Une annonce qui ne manquera pas de rassurer les retraités, et l’opinion publique sur la situation de la Caisse nationale des retraités, qui se présentait comme inquiétante, notamment après l’annonce de l’arrêt du financement non conventionnel. Une situation qui fait état d’un déficit de 600 milliards de dinars, et ce malgré l’injection de 500 milliards de dinars, issus de la loi de finances 2018, pour assurer le règlement des pensions de retraites. A ce sujet, le ministre avait déclaré le mois passé, que «l’Etat déploiera tous les moyens nécessaires pour assurer la pérennité de la CNR. Pour faire face à cette situation inquiétante que vit la Caisse, il est important que tous les partenaires sociaux, économiques et les citoyens au côté des institutions de l’Etat fédèrent leur efforts».

Avant de revenir sur les raisons qui ont conduit à cette situation «il est impératif de diagnostiquer d’abord le cas de la CNR et d’introduire les réformes qui s’imposent, notamment dans le domaine de la gestion pour préserver les acquis déjà réalisés au profit des retraités, le déficit de la caisse est lié à des facteurs objectifs et d’autres structurels. La croissance minime des cotisations surtout durant la période 2015-2018 et la baisse drastique de la couverture des dépenses de 81 à 53 % durant la période de 2014-2018 constituent une des causes qui ont fragilisé la Caisse», a-t-il précisé.