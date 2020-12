Décelant plusieurs dysfonctionnements lors de l'élaboration du rapport d'appréciation sur l'avant-projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2018, présenté lundi dernier, devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour des comptes, Abdelkader Benmaârouf a insisté sur «l'impérative maîtrise du budget destiné à l'investissement public et le remboursement des crédits octroyés aux grandes entreprises, notamment dans le cadre du financement non conventionnel auquel a recouru le gouvernement en 2018. L'efficacité des dépenses publiques et l'exécution des crédits alloués à certains secteurs constituent le noyau et une problématique dans la méthode de gestion des deniers publics». Mettant en exergue les effets du recours au financement non conventionnel, Benmaârouf souligne que «l'exécution des opérations financières de l'Etat a été caractérisée par un déficit du Trésor de -1341 milliards DA, financé de manière non conventionnelle à hauteur de 900 milliards DA, et en exploitant les dépôts des pourvoyeurs du Trésor et les comptes financiers, et à l'augmentation de la dette interne, après le recours au financement non conventionnel, dont le montant s'est élevé à 5565,2 milliards DA, soit 2185 milliards DA en 2017 et 3371,2 milliards DA en 2018». Une situation prévisible, dans la mesure où les retours de manivelle des décisions prises dans une conjoncture aussi complexe que celle des années précédentes, qui ont contraint les pouvoirs publics à opter pour des solutions internes urgentes, afin d'éviter le chaos financier, se répercutent inévitablement sur les bilans d'exercices des années suivantes, ce qui explique, en partie, les chiffres accablants de la situation actuelle, où «ce déficit a fortement contribué à l'augmentation de la dette publique qui a atteint 7778 milliards DA, soit 38% du produit intérieur brut (PIB), ce qui représente une hausse de 4178 milliards DA, tout au long des années 2017-2018», rappelle le président de la Cour des comptes. Cela étant, la conjoncture n'explique pas les scandales financiers qui ont éclaté durant et après cette période, et qui reflètent une zone d'ombre, où peuvent se loger les arguments d'une gestion mafieuse qui a permis la dilapidation d'une grande partie des richesses du pays.

D'une part, devant les préoccupations des députés, au sujet de multiples manquements et absences d'explication sur l'usage du financement non conventionnel, le président de la Cour des comptes a tenu à préciser que «le rapport d'appréciation a été élaboré dans des conditions difficiles, marquées par la pandémie, où la Cour des comptes n'avait été destinataire du projet de règlement budgétaire de l'exercice 2018, qu'en septembre 2020». Une faille on ne peut plus grave, dans la mesure où les retards enregistrés dans le traitement des situations financières se répercutent inévitablement sur les états de fin d'année et des bilans qui en découlent. Au même titre qu'ils affectent, négativement, les mécanismes de contrôle et de comptabilité.

Dans cette optique, Abdelkader Benmaârouf n' a pas manqué de préciser que des recommandations pour remédier à ces manquements ont été introduits dans ledit rapport, « la mise en place des mesures indispensables à la promotion d'un système d'information efficace, d'un contrôle interne efficient, afin de consolider l'élaboration du budget à travers l'intégration des dépenses non prévisionnelles et celles qui ne sont pas actuellement intégrées dans le budget ordinaire de l'Etat, en vue d'élaborer un budget réel des charges de l'Etat». Une orientation aussi nécessaire que salutaire dans la mesure où les affectations de budget se feront sur des bases réelles et en harmonie avec des plans prévisionnels. D'autre part, le président de la Cour des comptes a mis l'accent sur l'impératif de conférer plus de considération à l'évaluation des risques sur les financements d'investissement, et ce à travers «l'amélioration de la qualité d'élaboration et d'évaluation des opérations d'investissement et le financement des projets mûrs seulement, et ce en vue d'éviter un retard dans la réalisation, ainsi que le recours à la réévaluation à coût élevé».