Après la démonstration de force réussie des robes noires à l'échelle nationale, les avocats reprennent ce matin, le chemin des prétoires. Mais, ils n'y retournent pas les mains vides. Jeudi dernier, les représentants du barreau d'Alger, qui a observé une semaine de boycott dénonçant le piétinement des droits de la défense, ont été invités à s'asseoir à la table de négociation avec les magistrats de la cour d'Alger.

Lors de cette rencontre qui s'est tenue, jeudi dernier, les membres du bâtonnat ont exposé leurs requêtes. En attendant la prise en charge de leurs revendications, les avocats d'Alger ont annoncé la suspension de leur mouvement de protestation pour une durée de deux semaines. Mais, ces derniers n'excluent pas un retour à la contestation dans le cas où les problèmes soulevés ne trouvaient pas d'épilogue. Cette suspension du boycott ne concerne cependant pas le président de la cinquième chambre correctionnelle ni la composante de la première chambre correctionnelle près la cour d'Alger. La première n'est autre que la chambre où a été jugée en appel l'affaire de Karim Tabbou. La seconde chambre est celle où s'est déroulé l'incident entre le président du tribunal et le bâtonnier d'Alger, Me Selini.

Un incident qui a été à l'origine de l'escalade entre les magistrats et les avocats, amenant les plus hautes autorités de la cour d'Alger à intervenir pour tenter de calmer les esprits, en ouvrant la porte du dialogue. Aujourd'hui et après la suspension de la grève, les avocats estiment que «le président de la cour et le procureur général sont tenus de répondre aux préoccupations et problèmes rencontrés durant l'instruction des dossiers, et les autres étapes qui suivent», comme souligné dans un communiqué rendu public. Ces derniers attendent également la décision qui sera prise concernant l'affaire Sovac qui avait été mise en délibéré avant même les plaidoiries des avocats du principal accusé. Le magistrat a donné la date du 10 octobre prochain pour prononcer le verdict.

Ce sera là le véritable test car c'est justement cette «atteinte aux droits de la défense» qui a fait déborder le vase.