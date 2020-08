Dans le cadre de l'acquisition du vaccin, le docteur Fawzi Derrar, directeur général de l'institut Pasteur, a annoncé, hier, à travers les ondes de la chaîne 3, que son institut tiendra une rencontre avec les représentants du Centre national russe de recherche en épidémiologie et microbiologie (Gamaleya) pour échanger sur le vaccin contre le coronavirus». D'après l'intervenant il est question «d'obtenir auprès d'eux les données sur le vaccin produit dans leur pays, particulièrement en ce qui concerne son efficacité au plan immunitaire, mais également, sur ses éventuels effets indésirables, rares ou tardifs». Cette rencontre intervient après celle tenue avec deux représentants de laboratoires chinois, deux grands producteurs de vaccin, dans le cadre des orientations du chef de l'Etat», a-t-il fait savoir. Cependant, entre-temps, insiste-t-il «les Algériens doivent rester prudents, car il est indispensable qu'ils continuent de respecter les gestes barrières, car la baisse de la vigilance entraîne l'explosion des contaminations à l'image de ce qui est constaté dans plusieurs pays». En évoquant la situation épidémiologique, le même responsable assure que «globalement on enregistre une tendance baissière en matière de cas de contamination au Covid-19». «L'examen des courbes de contamination au coronavirus en Algérie, notamment au niveau des services de réanimation des hôpitaux, indique clairement que celles-ci sont en train d'accuser une tendance baissière, de quoi être rassuré», a-t-il dit.

«Dès les premières semaines du moi d'août, on était sur des courbes qui ressemblaient à celles du mois d'avril, avant que les contaminations ne croissent. Ceci dit, il y a toujours des régions qui continuent à enregistrer des décès et un nombre de cas importants de contamination», indique-t-il. Toutefois, estime-t-il: «Le moindre relâchement pourrait coûter très cher.» Par conséquent, ajoute-t-il «la vigilance doit être de mise, notamment le respect des gestes barrières en espaces clos, car seuls le port obligatoire de masque et l'application de la distanciation sociale peuvent freiner la propagation de la pandémie». «Pour éviter l'apparition de clusters, les différents départements ministériels doivent rendre opérationnels les protocoles sanitaires recommandés à l'occasion de la rentrée sociale prochaine», a-t-il indiqué. À propos des capacités nationales de dépistage du virus, il a fait savoir que «l'institut Pasteur et ses annexes réalisent à eux seuls, plus de 1 000 tests PCR /jour sur les quelque 2 900 effectués quotidiennement à l'échelle nationale avec le concours des centres de dépistage des CHU et des EPE». Il a assuré que «les capacités de dépistage du virus seront améliorées avec l'arrivée des laboratoires privés qui sont habilités à effectuer les analyses de dépistage du Covid-19 à la rescousse». Concernant cet aspect de la faiblesse de la capacité de dépistage, il a néanmoins indiqué que «son institut est en phase de montage d'un laboratoire mobile pouvant être déplacé partout dans le pays, aux fins de procéder à des dépistages de malades du coronavirus ou bien d'autres pathologies dans des délais raisonnables».