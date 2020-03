Il semble que le ministère de l’Education nationale a visiblement réussi à calmer la colère des sages-femmes. Ces dernières ont annoncé la suspension de leur grève prévue les 9 et 10 mars 2020. C’est ce que nous avons appris d’un communiqué, parvenu hier à notre rédaction par le Syndicat national des sages-femmes algériennes (Snsfa) affilié à l’Ugta. Cette décision est survenue suite à la réunion ayant regroupé les responsables de la tutelle avec les représentants du Snsfa le 1er mars dernier. Le communiqué de ce syndicat explique que « la suspension du mouvement de débrayage a été décidée, en attendant la concrétisation des promesses engagées par les représentants de la tutelle, lors de la rencontre tenue dimanche dernier.» Pour rappel, la décision d’aller en grève générale, les 9 et

10 mars prochain a été prise en février dernier lors du Conseil national de ce syndicat. Les sages-femmes qui protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail avaient accusé la tutelle de laxisme et d’ignorance de leurs revendications depuis longtemps. Le problème du déficit

« flagrant » en sages-femmes demeure l’un des points soulevés. Et il ressort dudit document également que les sages-femmes accomplissaient des tâches qui ne sont pas les leurs. Dans ce sens le Snsfa informe que « suite aux échanges constructifs, avec les représentants de la tutelle, ces derniers nous ont donné leur quitus pour que la sage-femme ne puisse être dirigée vers un autre service, que celui qui relève de sa mission principale ». Les sages-femmes sont, pour rappel, désignées aux ser-vices néo-opératoires (accouchement pré- et post-opératoire). Les protestataires réclament également « l’arrêt des poursuites judiciaires déclenchées contre les sages-femmes. »

Les protestataires qui souhaitaient que leur tutelle prenne en considération leur revendication, selon le même document, demandent en outre « la revalorisation de la prime de performance au plus haut niveau».

Par ailleurs, à noter que ces derniers envisagent, cependant, et menacent de « renouer avec le mouvement de débrayage si les engagements et les promesses de la tutelle ne sont pas honorés.