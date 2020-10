La prévention et la présence dissuasive sur le terrain des services de sécurité contre toutes les formes de criminalité se soldent souvent par des saisies de marchandises prohibées. Les unités du groupement régional de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ont traité, cette semaine, deux imposantes affaires liées au trafic en tous genres avec au bout la saisie d'une quantité importante de bouteilles de boissons alcoolisées de différents types et tailles, estimées à 4191 unités, en plus de 56 kilogrammes de tabac à chiquer. Les faits de la première affaire remontent au 23 du mois en cours. Lors d'une fouille routinière au niveau du barrage installé dans la commune de Boukhelifa, sur la Route nationale N°9 reliant Béjaïa et Sétif, un camion K66 a été intercepté. Le chauffeur, âgé de 42 ans, résidant dans la commune de Aïn Fakroun, wilaya d'Oum El Bouaghi, se dirigeait vers Béjaïa. Après le contrôle des documents administratifs et l'inspection de marchandise du camion, il a été découvert 4 191 unités de boissons alcoolisées de divers types et tailles. Une deuxième affaire a été traitée le même jour. Alors que les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale à Ait Ismaïl patrouillaient la région sur la route municipale non balisée reliant les municipalités d'Ait Ismail et la municipalité d'Aokas, exactement à l'endroit appelé Tachroft, un camion Hyundai a attiré leur attention. Conduit par un jeune de 27 ans, relevant du village d'Ighil Azougagan, commune d'Ait Tizi, dans la wilaya de Sétif, le camion transportait des sacs remplis de 30 kilogrammes de feuilles de tabac séchées et 26 autres kilogrammes de tabac à chiquer prêt à l'emploi. Les deux chauffeurs ont été arrêtés et conduits dans les locaux des brigades concernées pour finaliser les procédures. Deux enquêtes ont été ouvertes par la Gendarmerie nationale. Les dossiers, une fois complétés, seront transmis aux autorités judiciaires compétentes.

Par ailleurs, la police judiciaire de la sûreté de daira d'El Kseur a saisi la semaine dernière 8 kilogrammes de drogue traitée à El-Kseur après une minutieuse opération menée avec succès. Quatre personnes originaires de Béjaïa et Tlemcen, dont l'âge varie entre 25 et 45 ans, ont été arrêtées et présentées aux instances judiciaires.