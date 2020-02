Autres temps, autres types de …vols ! Des citoyens se sont réveillés le matin ne trouvant plus leurs capots, roues, malle ou même portières de leurs véhicules respectifs. Un nouveau genre de truanderie qui prend de plus en plus d’ampleur, notamment dans la capitale. Il ne se passe pas un jour sans qu’un vol du genre ne soit signalé sur les réseaux sociaux. Au début, l’on pensait à des « Fake news » pour amuser la galerie, mais les services de sécurité nous ont confirmé cette nouvelle tendance. « Nous avons reçu plusieurs plaintes d’automobilistes qui se sont retrouvés sans une partie de leur toilerie » , souligne un inspecteur de police au niveau d’un commissariat de la banlieue Est d’Alger. Chose que nous confirme, Sabri, gérant d’une agence d’assurance à Rouiba. « Les vols de pièces détachées sont de plus en plus fréquents », affirme-t-il. « J’ai remarqué que cela est monté crescendo depuis presque un an en commençant par les vitres de rétroviseurs latéraux pour passer désormais, aux capots, malle et même aile », affirme le même assureur qui avoue avoir cru au début à une arnaque à l’assurance. Mais que cache cette véritable razzia des voitures ? Sabri estime que c’est à cause du paradoxe algérien. « Chez nous, les prix des pièces d’occasion sont plus chers, les pièces neuves, particulièrement en ce qui concerne la tôlerie », explique notre ami avant de nous recommander d’aller vers les revendeurs de voitures pour mieux comprendre cette problématique. Coup de chance, nous en connaissons un qui est très bavard en plus…

La faute au paradoxe algérien…

Il s’appelle, Islem. Il a les trottoirs comme « showroom ». Son métier est d’acheter des voitures et de les revendre, qu’elles soient neuves ou d’occasion. On parle donc à Islem de cette nouvelle « mode » de vols. Il nous confirme les dires de Sabri par rapport à la spécificité algérienne. « Aladjale shabe fiha sbigha oula mafihache. (C’est la faute à l’obsession des gens sur les voitures qui ont reçu un coup de peinture ou non) », affirme ce revendeur. Si cela ne vous dit rien, pas de panique vous allez de suite comprendre. La vente de voitures en Algérie est très spécifique. Les Algériens préfèrent acheter une voiture complètement cabossé qu’une voiture qui a subi un « lifting » chez un tôlier. D’où le fameux « mafihache sbigha » ( pas de peinture) que l’on trouve sur les annonces de vente de véhicules sur Internet. « Cela se justifie par le fait que beaucoup de vendeurs, surtout ceux qui en font leur métier comme moi, ne déclarent pas à la vente les gros chocs qui subissent les

véhicules», explique Islem. « Ils disent qu’elle a subi un petit coup de «nkawa» (embellissement) alors qu’au final on se retrouve avec des voitures complètement refaites, bonnes pour la casse », ajoute-t-il. C’est cette situation qui a fait que les véhicules qui ont fait, même un petit, passage chez le tôlier, perdent beaucoup de leur valeur à la revente. « Cela va de 50 000 dinars minimum jusqu’à plus de 500 000 sur certains modèles », indique t-il. Mais qu’elle est donc la relation entre ça et le vol de pièces détachées ?

Un capot d’occasion à 60 millions !

Figurez-vous que les deux ont effectivement un lien. « Comme cela fait perdre beaucoup à la valeur de la voiture, certains écument les casses automobiles pour trouver des pièces d’origine qu’ils revendent aux prix fort », atteste Islem. Chose que nous confirme, Issam, un carrossier de la capitale. « Les pièces de carrosserie d’origine ne sont pas repeintes. Elle sont sorties d’usine et ont la même couleur, à l’exactitude du reste du véhicule contrairement à une pièce neuve que l’on repeint nous-mêmes », développe ce tôlier. « Malgré l’utilisation de la meilleure qualité de peinture automobile et des instruments les plus modernes disponibles sur le marché, on n’aura jamais la même couleur », poursuit-il. Alors que font ceux qui ont des voitures accidentées, surtout ceux ayant reçu un gros choc, ils achètent ces pièces à la couleur d’origine pour les placer sur leurs voitures, à la même couleur. C’est comme neuf !Les acheteurs ne remarquent rien, cela passe comme une lettre à la poste. « Même des pièces qui ont reçu des petits coups, mais qui sont d’origine, se vendent au prix fort », tient-il à préciser. Il nous invite à tenter l’expérience en recherchant une de ces pièces sur Internet. On se connecte sur Ouedkniss, on cherche un capot d’une Clio quatre couleurs blanche. On y trouve une annonce qui répond à notre recherche ; le vendeur est de Chlef, on l’appelle et on demande le prix. Il répond sèchement « tnache malyoune » (12 millions de centimes) alors que neuf, il ne dépasse pas les 50 000 dinars chez Renault et beaucoup moins dans les magasins privés. On « ose » demander pourquoi cette différence de prix ? il rétorque : « adi oula khali » (c’est à prendre ou à laisser) avant de nous raccrocher au nez…Une seconde tentative avec une voiture, de plus, haut de gamme. Une Volkswagen Passat 2018 noire, toujours le capot. On appelle, cette fois-ci le choc est encore plus grand. Le vendeur nous lance un doux « satine malyoun » (60 millions de centimes) pour un capot d’occasion alors que neuf, il ne dépasse pas les 100 000 dinars (10 millions de centimes).

Internet pour écouler la marchandise

C’est le choc ! On confirme donc la rentabilité de ces pièces…d’occasion. « Je vous ai dit, elles sont beaucoup plus lucratives que les neuves », nous fait remarquer notre ami tôlier avec un sourire des plus narquois. Ces prix exorbitants font que les pièces sont l’objet de toutes les convoitises. Cela est d’autant plus vrai du fait qu’au niveau des casses automobiles, elles se font de plus en plus rares. Alors les voleurs ont flairé la bonne affaire ! « Voler une aile ou un capot est plus facile que de voler un poste et 100 fois plus rentable », met-il en avant en soutenant que les voleurs s’attaquent aux modèles les plus demandés. « En plus, pour une aile ou une malle, il n’ y a aucun moyen de remonter la trace du voleur », rappelle-t-il. Ce carrossier, comme tous les spécialistes interrogés, soutient que l’Internet est un « booster » pour ce type de trafic. « Il leur permet d’écouler, vite et facilement leurs «marchandises» », ont-ils assuré non sans révéler que certains travaillent presque sur commande. « Ils voient les demandes sur Internet d’une malle par exemple. Ils contactent l’acheteur, négocient le prix, si c’est O.-K. ils vont la voler le soir-même pour la livrer le lendemain », témoignent-ils en jurant sur tous les saints que cela était vrai. Ça paraît dingue, mais les voleurs ont trouvé un vivier de clients faciles et un nouveau moyen, relativement aisé, pour se faire de l’argent. Voici donc les petits secrets de ces nouveaux vols. Faites-attention, votre capot risque de se retrouver sur la Toile.