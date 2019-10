Une nouvelle initiative de dialogue vient d’être lancée par plusieurs personnalités nationale, à leur tête Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour, Ahmed Benbitour et Abdelaziz Rahabi. Ils ont publié, ce matin, une déclaration où ils font six propositions pour une sortie de crise.

Satisfaction des revendications relatives au départ des symboles restants du pouvoir déchu, et démantèlement des réseaux de la corruption sous toutes ses formes.

Libération immédiate et sans condition des détenus d’opinion: jeunes et moins jeunes, étudiants et activistes du Hirak.

Respect du droit constitutionnel de manifester pacifiquement, levée de toute entrave à l’action politique et à la liberté d’expression dans tous les médias, notamment l’espace audiovisuel public et privé

Levée des entraves aux marches populaires pacifiques et à l’accès à la capitale.

Cessation des poursuites et des arrestations illégales d’activistes politiques.

Invitation à un dialogue sérieux et responsable de toutes les parties favorables à ces revendications.

Les signataires insistent, néanmoins, sur la sagesse qui doit prévaloir des deux côtés. «Autant nous insistons sur ces mesures préalables pour ouvrir la voie à une solution politique durable, autant nous invitons toutes les tendances du Hirak à plus de retenue et de vigilance, afin d’éviter, tout slogan attentatoire aux personnes et aux institutions, et d’exclure tout ce qui constitue une source de fitna ou de haine préjudiciable à l’unité nationale», soutiennent-ils.