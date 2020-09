Profitant de la naïveté des gens, d'aucuns s'adonnent à des exercices interdits par la loi. Ils le font quand même jusqu'au jour où ils se font arrêter. C'est le cas de la dame auteur d'escroquerie de Sidi Aïch et des trois Algérois, spécialisés dans l'écoulement de stupéfiants à Béjaïa.

La citoyenneté lorsqu'elle est exercée pleinement, contribue largement à la mise hors d'état de nuire de malfaiteurs, d'individus sans loi ni foi. Les agents de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Sidi-Aïch, ont arrêté cette semaine une femme âgée de 27 ans, répondant aux initiales A, A. Originaire de Relizane, elle s'adonnait à des pratiques dont le moins que l'on puisse dire, sont inhumaines. Profitant de la naïveté des gens, notamment les femmes souvent à la recherche du bonheur, d'un mari, elle soutire autant de biens matériels que de l'argent liquide promettant à ses victimes un bonheur futur.

Après une plainte déposée par une dame de la ville de Sidi Aïch, victime du vol de ses bijoux par une autre femme qui prétextait de sa puissance de voyance capable de l'aider par la «roquia», les policiers sont entrés en action suivant un plan qui a mis fin à la sorcellerie dont est victime la plaignante. La voyante, qui se rendait régulièrement au domicile de sa victime, a réussi à lui soustraire ses bijoux en or et de l'argent en devise. Une fois le butin en poche, elle prend la fuite laissant la victime face à son sort. Mais c'était sans compter avec la police judiciaire de Sidi Aïch, qui, après une minutieuse enquête, arrêtera la

«voyante». La présumée voleuse a été présentée devant le procureur près le tribunal de Sidi Aïch, qui la placera sous mandat de dépôt.

Au chef-lieu de la wilaya, ce sont les gendarmes qui ont réussi le pari de mettre hors d'état de nuire un gang de trafiquants de drogue, composé de trois individus, tous originaires d'Alger. Suivant des informations communiquées par des riverains, selon lesquelles trois individus écoulaient de la drogue dure au niveau de la gare routière de Béjaïa, les gendarmes ont dressé un plan d'intervention, qui se soldera par l'arrestation de trois individus en leur possession une importante quantité de stupéfiants de marque « Ecstasy».

127 comprimés, deux téléphones mobiles et 25 800 dinars ont été saisis par les gendarmes.

Les enquêteurs de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ont ouvert une enquête. Une fois le dossier judiciaires ficelé, les trois individus seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa.