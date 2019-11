L’entreprise des mines de fer de l’Est (MFE), vient d’être ciblée par une information judiciaire, apprend-on de source interne. Une affaire prise en charge, sur instruction du procureur de la République du tribunal de Tébessa, par la brigade économique et financière, relevant de la police judiciaire de la sûreté de la même wilaya, nous ajoute-t-on. Selon les informations filtrées par la même source, deux dossiers font, jusqu’à la mise sous presse, l’objet de profondes enquêtes. Il s’agit, nous précise-t-on, d’un dossier relatif à l’achat d’équipements lourds pour, creuser les galeries afin d’en soustraire le minerai de fer, après sondage. Une transaction douteuse et non conforme aux procédures d’assurance, entre autres. Le second dossier a trait aux importants fonds dépensés de la caisse de l’Entreprise des mines de fer de l’Est, sans aucun justificatif. Ces derniers portent notamment sur des ordres de mission et d’hébergement, dans des hôtels luxueux à Annaba et à Alger, nous dit-on. Des actes qui seraient douteux, nous ajoute-t-on. La même source a préconisé et sans confirmation aucune, une éventuelle implication de plusieurs parties dans les deux affaires, dont l’ex-DG de l’Entreprise des mines de fer de l’Est. Aux termes des infiltrations sur cette affaire, nos sources ont fait savoir que, l’actuel DG de l’Entreprise MFE, a été convoqué pour se constituer partie civile, en tant que représentant de l’entreprise. Dans le sillage, l’ex-DG de la même entreprise, dont les fonctions ont pris fin le mois dernier, vient d’être convoqué par les services de sécurité en charge du dossier, nous ajoute-t-on. Par ailleurs, au moment de la mise sous presse, la même source nous informe qu’une procédure devant interdire à l’ex-DG de quitter le territoire national, vient d’être engagée à son encontre, surtout que, le concerné par cette mesure, n’a pas fait de passations de consignes et n’a pas remis les dossiers à son successeur, a fait savoir notre source, en concluant que l’ex-DG est encore injoignable, pour ne pas dire introuvable sous toutes réserves.