Réaffirmant la volonté de l'Etat à sortir des sentiers battus, pour affronter la crise financière et économique, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, n'a pas manqué, lors de la séance plénière consacrée à l'adoption du projet de loi de finances 2021, de mettre en avant les effets de l'ouverture du capital des banques publiques, en tant que partie de la solution pour réduire les déficits du Trésor public.

À cet effet, le ministre des Finances a précisé que «cette procédure est autorisée par la loi sur la monnaie et le crédit et peut contribuer à renforcer le rôle des banques dans l'accompagnement à l'investissement, et diversifier les sources financières».

Une orientation qui annonce le début de réformes profondes, du fait que son incidence sur les déséquilibres financiers, peut être à court terme dans la mesure où elle contribuera à renforcer l'assise financière du Trésor public par un apport considérable, qui sera mis à la disposition des banques pour le financement des grands projets. Dans ce sens, le grand argentier a tenu à préciser que cette mesure s'articule essentiellement sur «l'utilisation d'une partie des réserves financières spéciales et constituées de la part de la Banque centrale, et l'émission d'une partie des ressources privées de la banque d'Algérie en obligations du Trésor ».

Une mesure qui passe pour être une première en Algérie, après des décennies de conservatisme, qui ont coûté au pays autant de retard en matière d'édification de vision nouvelle et d'adaptation aux nouvelles donnes mondiales. Cela, bien sûr, en plus des nombreuses tentatives de redressement de la situation, tels que les emprunts obligataires, les différentes formules de bancarisation, que l'ancien régime brandissait comme ultime solution, à chaque fois que le peuple réclamait des explications sur la gestion des richesses du pays. C'est donc en totale rupture avec les anciennes pratiques, que se profile la nouvelle vision du gouvernement pour faire face à la complexité de la situation, qui prône la diversification des ressources financières, l'encouragement à l'investissement et, notamment, l'amélioration du climat des affaires. Le temps où les annonces en grande pompe de nouvelles solutions et sans réelle efficacité, semble être révolu, laissant derrière lui les grandes failles de l'économie nationale, au point où elles étaient. C'est, précisément, à ce stade que l'efficience des nouvelles mesures semble prendre son origine dans la mise ne place de mécanismes et outils financiers propres à la situation et issus de l'évaluation de l'ampleur des préjudices accumulés à l‘ombre de la crise sanitaire et de la crise pétrolière. L'ultime importance réside cependant, dans la durée de concrétisation de ces mesures sur le terrain et surtout l'émergence de leurs fruits au plan de l'économie nationale.

Hormis la nature inédite de cette orientation et son ancrage dans de nouveaux paradigmes de gestion annonciateurs de résultats différents de ceux du passé, il est à relever que cette approche aura au moins le mérite, dans un premier temps d'éviter le recours à la planche à billets et évidemment à l'endettement extérieur. Cela étant, les expériences du passé nous ont montré que le facteur temps à toujours été défavorable et révélateur d'une inefficacité chronique des solutions prises par les anciennes gouvernances. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle ère de gestion économique, où les décisions gouvernementales s'alignent et s'inspirent de la réalité du terrain?

Cela dépendra justement des résultats de ces nouvelles procédures et celles qui vont suivre, ainsi que de leurs effets immédiats sur les finances du pays. Un virage important pour l'économie nationale, qui tend à révéler les vraies capacités de l'Algérie à surmonter cette crise multidimensionnelle à un moment des plus opportuns, du fait que la gravité de la situation n'est plus à démontrer et les indicateurs macroéconomiques poursuivent leur descente infernale, tirant la sonnette d'alerte dans tous les secteurs.