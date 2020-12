«L'Algérie est ciblée comme le confirment les indicateurs de réelles menaces à nos frontières, aux portes desquelles est arrivée l'entité sioniste», a affirmé, hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad qui a fustigé des «manoeuvres étrangères visant à déstabiliser l'Algérie». Intervenant lors d'une conférence en commémoration du 60e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960, le Premier ministre a précisé qu'«il y a une volonté d'amener l'entité sioniste à nos frontières dans le cadre d'un plan orchestré à partir de l'étranger visant l'Algérie» en référence à la normalisation des relations israélo-marocaines. Aussi, a-t-il souligné l'impératif de «ne pas occulter les périls au niveau de notre environnement immédiat en raison de l'instabilité de la région», assurant que «l'Algérie est particulièrement visée». Une normalisation qui sonne comme un complot visant l'Algérie. Une tentative de complot confirmée par Abdelaziz Djerad qui a cité, à ce sujet, les développements en cours dans l'espace maghrébin et africain entourant l'Algérie en termes de périls, d'instabilité et de guerres, évoquant, également, «une réelle volonté d'attenter à l'Algérie», comme le confirme, a-t-il dit, «l'arrivée à présent de l'entité sioniste aux portes de nos frontières.» Pour rappel, lors des travaux de la 14e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), le Premier ministre Abdelaziz Djerad a indiqué que la reprise des hostilités au Sahara occidental était un «réel motif de préoccupation et d'inquiétude» pour l'Algérie. Un avertissement déjà formulé par l'Armée nationale populaire. «Les Algériens doivent se tenir prêts à faire face à la menace que font peser certaines parties ennemies sur la sécurité de la région», a prévenu la revue El Djeïch dans un éditorial prémonitoire paru dans son dernier numéro en référence à la «détérioration» de la situation régionale dans un contexte marqué par la reprise des hostilités au Sahara occidental occupé. «Ces menaces, même indirectes, nous concernent et nous devons nous tenir prêts à y faire face. Bien plus, nous y sommes contraints parce que notre pays a des obligations régionales imposées par son rôle pivot, outre ses positions de principe immuables de soutien à toutes les causes justes», écrit El Djeïch qui soulignait que «le combat contre ces plans hostiles visant notre pays implique la nécessité, pour notre peuple, d'être conscient des desseins inavoués que cherchent à concrétiser ces parties ennemies et, par voie de conséquence, sa mobilisation autour de sa direction pour les déjouer». Un plan de déstabilisation orchestré par les services israéliens en plusieurs étapes à même d'aboutir, selon les spécialistes, à un morcellement des pays de la bande maghrébo-sahélienne. La stratégie consiste à semer la zizanie entre les différentes tribus touarègues réparties entre l'Algérie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Burkina Faso, tout en les encourageant à créer un Etat indépendant. Un scénario pareil à celui tenté dans le Nord syrien. En vain. Devant cet état de fait, le Premier ministre a exhorté les citoyens, la classe politique et les élites à «rester vigilants et oeuvrer pour la préservation de la stabilité du pays et la protection des citoyens». Rappelant les aspirations du peuple algérien à «l'édification d'un Etat social-démocrate fondé sur le respect des constantes nationales et religieuses», Abdelaziz Djerad a jugé impératif pour atteindre cet objectif de «se concentrer sur l'essentiel.» «Quant aux autres questions techniques et celles liées à la gestion, nous nous attelons à leur résolution progressivement à la faveur de la consécration de la stabilité et l'augmentation des prix du pétrole», a souligné le Premier ministre qui se dit convaincu de «l'existence d'une véritable solidarité au sein du peuple algérien» au vu de «la volonté du président de la République et du gouvernement d'oeuvrer, sans relâche, pour sortir notre pays de cette crise conjoncturelle».