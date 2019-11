Les moyens mis en place dans le cadre de la lutte contre le cancer feront l’objet d’une vaste enquête. C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, en se rendant en visite d’inspection dans la wilaya d’Oran annonçant ainsi «qu’une commission sera dépêchée la semaine prochaine». Cette délégation aura pour mission principale de passer au peigne fin la situation du centre anticancer qui prévaut, notamment dans le centre Emir Abdelkader d’El Hassi, situé dans la partie ouest de la ville d’Oran. Cette annonce a été faite à l’issue de la visite. «Cette commission aura à s’enquérir de visu de la situation de ce centre et faire un rapport sur la base duquel des mesures seront prises», a expliqué le ministre ajoutant que «nous avons entendu parler de problèmes dans cet établissement». «Et nous avons jugé utile de lui rendre visite et écouter le personnel et les parents de malades pour comprendre la situation et décider de l’envoi d’une commission ministérielle la semaine prochaine à Oran», a-t-il souligné.

La visite du ministre, ayant duré une journée entière, a servi de tribune pour l’ensemble des intervenants en relation avec la santé et la prise en charge de leurs problèmes professionnels pour prendre leur destin en main en affrontant le ministre et en lui faisant part de leurs revendications. En ce sens, plusieurs agents paramédicaux se sont regroupés devant le service pour revendiquer l’amélioration des conditions de travail. Dans le tas, ils n’ont pas hésité à faire savoir surtout que certaines tâches qu’ils accomplissent ne leur incombent pas comme celle de la préparation des doses de traitement par chimiothérapie qui est du ressort de préparateurs pharmaceutiques. Ils expliquent le fait qu’ils ne sont ni habilités ni formés dans ce genre de tâches nonobstant l’indisponibilité des moyens préventifs nécessaires. Des mesures sont tombées sur place.

Le ministre, affichant sa compassion avec cette corporation alignée sur le premier front, n’a rien trouvé de mieux à dire que de s’engager à satisfaire les revendications des paramédicaux en instruisant le directeur de la santé et de la population de doter le centre, dans les plus brefs délais, de préparateurs en pharmacie et permettre aux infirmiers et agents de reprendre leur mission initiale comme premier pas avant d’étudier le reste des préoccupations sociales.

Les malades et leurs proches, eux, ont été très critiques vis-à-vis des conditions de prise en charge des malades cancéreux. Rassemblés, les parents de patients n’ont pas, eux, aussi, gardé leurs langues dans leurs poches en protestant contre les conditions de traitement de leurs enfants et le manque de médicaments. Là aussi, Miraoui a pris position au profit des familles des malades en annonçant des mesures devant venir à bout de leur calvaire et cela en instruisant le directeur de la santé d’Oran le sommant «d’améliorer dans les plus brefs délais les conditions d’accueil des accompagnateurs des malades du centre». Le ministre n’a pas, au passage, omis d’évoquer la question liée aux médicaments et à la chimiothérapie. Il a été à la fois catégorique et intransigeant en réfutant en bloc la rumeur faisant état de la rupture des médicaments. Il dira que «tous les médicaments sont disponibles au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux». «Il faut prodiguer le traitement aux malades, ce qui est un droit constitutionnel.»

Le périple oranais a servi d’occasion pour rendre visite à un nombre de projets et d’infrastructures relevant de son secteur. Il s’agit notamment du projet de réalisation d’un hôpital de 240 lits à Sidi Chahmi et celui des grands brûlés. Le ministre n’a pas caché son mécontentement quant à la lenteur de la cadence des travaux. D’ailleurs, il a mis l’accent sur l’obligation de l’accélération des travaux pour leur achèvement et par conséquent atténuer la tension sur les autres établissements sanitaires.