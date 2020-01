Scène incroyable, hier, à travers plusieurs régions du pays : des centaines de personnes faisant la queue à l’entrée des commerces ! Ce n’est pas une nouvelle crise du lait, mais le début des…soldes d’hiver. En effet, le coup d’envoi de cette période de rabais a été donné hier. Un coup de starter qui a commencé sur les chapeaux de roue. Les centres commerciaux du pays, notamment de la capitale, étaient pris d’assaut dès les premières heures de la matinée. «Avant même que l’on arrive, il y avait déjà des personnes rassemblées à l’entrée du magasin», indique Amine, employé chez Zara. «C’est la véritable folie», assure-t-il en avouant avoir ouvert avant l’heure prévue. «Cela afin d’empêcher tout débordement», souligne l’un de ses collègues. D’autres enseignes ont carrément ramené des agents de sécurité pour contrôler le flux des clients. «On fait rentrer par groupes afin d’éviter les bousculades de l’année dernière», explique l’un de ces agents. Cette situation n’a en rien touché à la détermination des clients. «C’est stratégique», plaisante Amel, une jeune «Fashion –victime». «J’ai fait hier (vendredi) quelques repérages d’articles qui m’intéressent. Je veux être parmi les premiers arrivés pour être parmi les premiers servis», a-t-elle assuré. Notre amie affirme que les «articles intéressants ainsi que les tailles les plus répandus sont épuisés dès les premières journées des soldes, pour ne pas dire à la première heure.

Est-ce vraiment de bonnes affaires ?

Un véritable engouement donc pour cette première journée des soldes. Mais-est ce vraiment de bonnes affaires ? L’avis des clients est mitigé. « On est alléché par les démarques qui vont jusqu’à 60% des produits. Néanmoins, chez beaucoup de commerçants, il faut lire la petite phrase en bas que l’on ne voit pas et qui mentionne que cela ne concerne que les articles signalés», témoigne un jeune couple qui semble ne pas avoir trouvé son bonheur. «Certes, c’est normal que les soldes ne concernent pas tout le magasin, toutefois je regrette que les articles soldés ne soient pas très intéressants, majoritairement de vieilles collections, de mode passée», souligne les deux tourtereaux rentrés bredouilles de leur journée shopping. Ce n’est pas le cas de Karmia et sa copine Lycia. Les mains chargées de sacs, elles ont trouvé leur bonheur. «Ce n’est pas les affaires du siècle, mais quand on cherche bien on tombe sur de belles perles», indiquent-elles. Sofiane, lui, est venu comme observateur. «Je n’ai ni l’intention de jouer du coude ni faire la chaîne. Je fais du repérage si je tombe sur un bonne affaire, j’achète, sinon j’attends les prochains jours», fait-il savoir. Cet habitué des soldes atteste que souvent on tombe sur de meilleures affaires, leurs 2ème et 3ème démarques. Il met toutefois en garde contre les arnaques des soldes. «Souvent on tombe sur des commerçants sans scrupules qui gonflent les prix originaux et revendent les articles au prix initial, où même des fois plus cher», avertit-il. Effectivement, ce type d’arnaques sont signalés chaque année. On les trouve généralement dans certaines grands magasins.

Les associations de protection des consommateurs les dénoncent publiquement sans toutefois que leurs auteurs ne soient inquiétés. Cette année, le ministère du Commerce a annoncé qu’il renforcerait les contrôles, tout en prévenant les commerçants des grandes sanctions qu’ils encouraient. Cela va-t-il décourager les contrevenants ?

«L’occasion d’oublier une année noire»

Un commerçant avoue que les sommations du ministère du Commerce ne les ont jamais inquiétés. «Ils ne peuvent pas tout contrôler, ils n’ont pas assez d’agents et on trouve toujours le moyen de s’arranger», admet ce propriétaire de plusieurs boutiques de prêt-à-porter à Alger. Cependant, il assure que les Algériens pourront faire de belles affaires durant ces soldes. «Ce n’est pas à cause des contrôles, mais la situation socio-économique que traverse le pays nous oblige à faire baisser au maximum les prix pour pouvoir vendre», garantit-il.

Chose que nous confirment plusieurs autres commerçants de l’Algérois. «C’est cette année que l’on n’a ressenti la vraie crise», déplore, Farid, gérant d’une boutique de prêt- à-porter. « On s’est retrouvé avec de gros surplus de marchandises que l’on a pas vendus. Le commerce est mort ces derniers mois, on est obligé de liquider pour entrer dans nos frais », poursuit-il avec le même regret surtout que, comme un malheur n’arrive jamais seul, le temps fait des siennes. « L’hiver tarde à arriver. On pensait avoir un hiver rude et relancer les pertes des derniers mois, mais en vain. On se retrouve avec sur les bras une tonne de vêtements d’hiver qui viennent s’ajouter aux anciens stocks », poursuit-il son plaidoyer sur leur situation économique. De bonnes affaires sont donc attendues, et pas que dans le prêt-à-porter. Les vêtements sont, en effet, les plus touchés par ce phénomène des soldes, mais tout commerçant qui le désire peut y aspirer, à condition qu’il reçoive les autorisations nécessaires.

D’autres produits sont ainsi concernés par les rabais, notamment l’électroménager, l’informatique et la téléphonie. Les produits fabriqués ou assemblés localement ont une occasion en or pour se relancer. D’ailleurs Condor, que l’on disait au bord de la faillite, a annoncé, en fin de semaine dernière, des remises exceptionnelles sur ses smartphones. Ces promotions vont jusqu’à 20,000 dinars sur certains modèles. D’autres marques avisent sur des surprises du même genre qui arriveront les prochains jours. Les soldes 2020 ont donc une saveur particulière, en étant une occasion en or pour relancer la consommation afin d’espérer que la machine économique reprenne de plus belle. Quatre semaines donc pour convaincre…