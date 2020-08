La Conférence nationale pour la relance de l'économie a offert l'opportunité au ministre de l'Energie de donner un aperçu de la situation financière de la compagnie nationale des hydrocarbures.

«Sonatrach ne souffre nullement d'un déficit budgétaire, mais la chute vertigineuse des prix pétroliers, en plus de ses besoins financiers importants, notamment ceux liés à ses projets d'investissement ont conduit à une situation financière difficile marquée par le faible flux de trésorerie», a déclaré Abdelmadjid Attar en marge de cet événement.

Le président en exercice de l'Opep a, cependant, révélé que la compagnie pétrolière doit surmonter un problème de flux de trésorerie. Comment l'aider à le surmonter? Des discussions avec le ministère des Finances visant à trouver des solutions sont en cours. Sur quoi portent ces pourparlers? «Ces discussions portent sur la possibilité de rééchelonner les impôts d'une part et récupérer les montants résultant des écarts de coûts supportés par la compagnie en matière de dessalement de l'eau de mer et de carburant», a indiqué le successeur de Mohamed Arkab dans une déclaration à la presse en marge de la Conférence nationale sur le Plan de relance pour une nouvelle économie.

La dégringolade des prix du pétrole aggravée par la crise de Covid-19 a sévèrement impacté les revenus de Sonatrach qui a été contrainte de réduire ses dépenses de 50%. Le président de la République avait instruit la compagnie nationale des hydrocarbures de baisser, de 14 à 7 milliards de dollars, les charges d'exploitation et les dépenses d'investissement, afin de préserver les réserves de change avant de lui imposer un audit profond lors d'un Conseil des ministres qui s'est tenu le 12 juillet. Une opération qui permettra à Sonatrach d'«évaluer son patrimoine», la «réduction du nombre de ses représentations à l'étranger», la «diminution des postes de responsabilité qui ne sont pas liés au rendement ou à la rentabilité de l'entreprise», ainsi que le «passage d'une gestion qui date d'une époque révolue vers une comptabilité analytique saine» avait indiqué le communiqué qui a sanctionné cette réunion.

Abdelmadjid Attar a assuré que «des mesures appropriées seront prises dès la publication des résultats» et cela lors de la question posée dans la foulée sur l'achat controversé de la raffinerie Augusta en Italie par Sonatrach en 2018. «Le dossier de l'achat de cette structure est actuellement entre les mains de la justice» a-t-il indiqué, soulignant qu' «Augusta est actuellement une propriété de Sonatrach». Ajoutant: «Nous essayerons d'exploiter cette raffinerie en cas de besoin.»

Concernant la compagnie Tassili Airlines, il a évoqué un éventuel désengagement de Sonatrach. Ce qui octroierait une autonomie à cette compagnie aérienne. La question de l'autosuffisance en carburant était inévitable. Qu'en est-il? «Cela se concrétisera d'ici le début de 2020 en ce qui concerne l'essence, et jusqu'à la fin de cette année pour ce qui est du diesel», a affirmé le ministre de l'énergie. «Les orientations du président sont claires et il n'y a pas de problème dans leur mise en oeuvre. Quant à l'essence, il n'y aura, d'ici début 2021, que celle produite dans nos raffineries nationales», a déclaré le ministre qui est revenu sur la question des exportations du gaz naturel dont les prix ont chuté à un niveau historiquement bas et qui font l'objet d'une concurrence féroce.

Une situation qui «a contraint Sonatrach à négocier avec ses clients dans le but de réduire les contrats et les prix», a indiqué Abdelmadjid Attar qui a, cependant, assuré que les nouveaux prix garantissent une couverture du coût de production avec une marge bénéficiaire acceptable, malgré sa réduction significative.