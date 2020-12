Les bénéficiaires du projet 2000 logements Aadl-Cnep de Réghaïa ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la direction générale pour réclamer leurs logements.

Leurs logements sont prêts mais ils n’arrivent toujours pas à y accéder, faute d’aménagement extérieur. Eux, ce sont des souscripteurs à la formule Aadl 2 (lancée en 2013) qui, après plusieurs années d’attente, ont décidé d’exprimer leur ras-le-bol et de dénoncer les tergiversations. Hier, des dizaines de bénéficiaires du projet 2000 logements Aadl-Cnep de Réghaïa ont observé un sit-in devant le siège de la direction générale de l’Agence pour l’amélioration et le développement du logement, sis à Saïd Hamdine. Les protestataires réclament la levée des entraves administratives et la reprise des travaux de raccordement VRD dans les plus brefs délais. Ils exigent l’accélération des travaux d’aménagement extérieur qui traînent à cause, comme ils l’affirment, «d’une mauvaise gestion administrative».

«L’accès au site traverse des parcelles de terrains agricoles et c’est pour cette raison que les travaux bloquent», à en croire certains souscripteurs. Ceux-ci ne sont pas les seuls à être dans ce cas, que ce soit au niveau de la capitale ou dans d’autres wilayas. Il est à se demander pour quelle raison les travaux VRD traînent autant dans les projets Aadl surtout que le premier responsable de l’Aadl a fermement instruit, la semaine dernière, ses services de faire accélérer la cadence. Il a d’ailleurs opté pour le suivi personnel de l’avancement des travaux, en effectuant des visites inopinées à plusieurs sites. Cela semble malheureusement n’avoir eu aucun effet, puisque la cadence des travaux réalisés reste toujours en deçà des attentes.