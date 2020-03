«Être vigilant sans tomber dans la panique.» Voici le mot d'ordre donné aux malades immunodéprimés par les spécialistes qui ont participé, hier, à l'hôtel Mercure d'Alger, à la commémoration de la Journée mondiale du rein. En effet, la Société algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation (Sandt) a profité de la Journée mondiale du rein afin de sensibiliser cette catégorie de personnes des plus fragiles sur les mesures à suivre afin d'éviter les complications que peut engendrer le coronavirus. «Les insuffisants rénaux qui sont immunodéprimés doivent être plus vigilant que les personnes ne souffrant d'aucune maladie», a soutenu, le professeur Leïla Belkacemi, chef de service néphrologie, par intérim, au CHU Neffisa-Hamoud (ex-Parnet) d'Hussein dey. «Ces malades chroniques sont souvent sujets à toutes sortes d'infections bactérienne ou virale», a-t-elle souligné non sans insister sur l'importance de la sensibilisation des malades, mais aussi des médecins. «Nous devons être plus vigilants envers ces malades non pas par rapport à la contagion, mais aux complications qui peuvent survenir des suites de ce virus», a soutenu cette spécialiste non sans révéler que plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées dans différents établissements hospitaliers du pays. «Cela nous permet d'anticiper les choses et d'avoir une idée claire sur les complications qui peuvent survenir afin de ne pas être pris de court», a-t-elle assuré. Le professeur Belkacemi a également tenu à faire de sa communication, lors de ce colloque, un moment de sensibilisation et de débats entre confrères. Chose qui a été très enrichissante avec des échanges d'idées et de points de vue qui ne peuvent qu'être bénéfiques aux malades. Néanmoins, tous les professionnels de la santé présents à cette manifestation ont lancé un appel aux dialysés et autres malades fragiles afin de prendre les précautions nécessaires pour minimiser au maximum les risques de contamination. «Les précautions à prendre sont les mêmes que pour tout le reste des Algériens, sauf qu'ils doivent faire un peu plus attention», a estimé le professeur Mustapha Hammouche, président de la Sandt. «D'abord, j'insiste sur le fait qu'ils évitent au maximum les déplacements inutiles et tout confinement dans des lieux publics ou les contacts proches avec les gens, notamment ceux qui reviennent de pays à risque», a-t-il précisé. Le professeur. Hammouche conseille aux personnes à risques de garder une distance d'au moins un mètre avec les autres, éviter de serrer la main ou faire la bise.

«Les contacts avec les autres doivent se limiter au maximum», a-t-il rétorqué. Il insiste également sur l'importance de l'hygiène avec un lavage très fréquent des mains au savon ou avec des gels hydroalcooliques. «Ils doivent faire plus attention que les personnes saines. Ils doivent se laver plus souvent les mains», répète-t-il. «Ils doivent aussi éternuer dans leurs coudes, utiliser des mouchoirs jetables et porter des bavettes en cas de toux», a-t-il rappelé. Cependant, cet éminent spécialiste tient à rassurer sur le fait que l'on guérit de ce virus, même quand on est immunodéprimé. Il donne comme exemple les cinq cas de coronavirus diagnostiqués chez des dialysés en Europe. «Quatre se sont très bien rétablis», a-t-il conclu non sans préciser qu'aucun cas du genre n'a été diagnostiqué en Algérie. Des gestes simples permettent donc d'éviter une grande catastrophe. Personnes fragiles et leurs proches doivent être vigilants.