Les occupants illégaux des logements sociaux de Kherazza, commune d'El Bouni, ont protesté mercredi dernier et réclamé une solution à leur statut de squatteurs. Pour faire entendre leurs voix, les protestataires ont bloqué la RN44, usant de «remparts». Un «comportement» qui a paralysé le trafic routier, devant les usagers de ce tronçon reliant Annaba à Berrahal. Les protestataires se sont dits désolés quant au recours à cette action qui, selon eux, reste l'unique solution pour faire entendre leurs cris de détresse. «Nous vivons dans la peur et l'angoisse de nous voir expulser de ces logements, alors que nous n'avons pas où aller, avec nos familles», nous dit-on. Il s'agit d'une dizaine d'appartements qui avaient été, en mars 2019, squattés par les occupants des habitations précaires des bidonvilles d'El Sarouel, Oued Ennil et Sidi Harb. Certains d'entre ces occupants illicites, «armés» de bouteilles de gaz, avaient menacé de faire exploser les immeubles si les services de sécurité tentaient de les déloger. Cette action d'occupation des appartements par la force est intervenue en plein Mouvement populaire du Hirak, ce qui a contraint les autorités locales à ne pas les faire déloger. Pousser le bouchon à fond risquait de créer un dérapage, surtout que les squatteurs refusaient les pourparlers engagés par les autorités qui avaient été lynchées par les manifestants, totalement excités. Evitant toute provocation, les services de sécurité dépêchés en renfort sur les lieux, n'étaient pas intervenus à ce moment-là. Aujourd'hui, la donne a changé et les appartements doivent être attribués à leurs ayants droit, car, convient-il de souligner que la wilaya d'Annaba, à l'instar des autres wilayas du pays, a amorcé une vaste opération d'attribution de logements, à l'occasion de la célébration du 1er Novembre 1954, ce qui explique la situation de psychose au sein des squatteurs des logements sociaux de Kherazza, puisqu'ils sont conscients, voire convaincus, que ce qui appartient à César, lui sera rendu un jour ou l'autre, même avec la force.