L'Etat veut aider les strart-up à «décoller». Un fonds d'investissement qui leur est destiné sera créé. «Nous allons prochainement créer un fonds d'investissement de 1,2 milliard de DA pour le financement des start-up», a annoncé, hier, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, devant les membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), après la présentation du projet de loi de finances complémentaire (Plfc) 2020. Le Trésor public a-t-il les moyens pour un tel projet? Le ministre réplique qu'il sera financé par des institutions publiques. «Plusieurs institutions, dont les banques publiques participent à ce fonds à hauteur de 100 millions de DA pour chaque partie associée», a-t-il expliqué.

Néanmoins, afin d'éviter les lenteurs bureaucratiques, la gestion de ce fonds est confiée à l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (Anpt). Raouya insiste, dans ce sens, sur le fait que le gouvernement veut débureaucratiser l'investissement pour ce type d'entreprises. «C'est d'ailleurs pour cela que les autorités publiques ont opté pour la mise en place d'un fonds d'investissement en lieu et place d'une banque», a fait remarquer le ministre qui a justifié ce choix par les mesures difficiles et les garanties imposées par les banques, qui constituent un obstacle à ce type d'entreprise. Le grand argentier du pays a aussi mis en avant le fait que le nouveau fonds aura une flexibilité dans le traitement des dossiers. « Ça sera du cas par cas. Il faut savoir que les montants demandés par les porteurs de projets sont souvent modestes mais of-frent en retour une valeur ajoutée élevée», a-t-il assuré. Raouya a rassuré les porteurs de projets sur le fait que ce fonds verra le jour très rapidement. «Il est à sa dernière étape. Les formalités légales pour sa création touchent à leur fin», a-t-il précisé. Il faut dire que c'est une très bonne nouvelle pour les start-up, dont le plus grand problème est celui des financements. Cela est valable partout dans le monde, mais un peu plus en Algérie avec son système financier un peu «compliqué». Il faut ajouter à cela le fait que les levés de fonds sont quasi inexistants, tout comme les «business Angel». Rares sont nos investisseurs qui prennent le risque dans un projet innovant, ce qui a fait que beaucoup d'idées qui auraient pu devenir des produits à haute valeur ajoutée se sont retrouvées dans les placards. La création d'un fonds d'investissement est donc une grande avancée pour les start-up, bien évidemment il échappe, comme l'a promis le ministre, aux lenteurs bureaucratiques. En tout cas, cela est un signe positif de la part des pouvoirs publics sur sa volonté de «booster» l'industrie numérique et les projets innovants. C'est le début de la concrétisation des promesses du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de donner la chance aux jeunes porteurs de projets et faire d'eux la locomotive de l'économie algérienne. C'est dans ce sens, que le Plfc 2020 prévoit plusieurs mesures en faveur des start-up, dont l'exonération, pour une durée de trois années, de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), de l'impôt sur le revenu global (IRG), de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les équipements acquis. Les «startupers» ne peuvent donc que s'en réjouir: l'avenir est à eux...