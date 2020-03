L’Algérie est passée depuis, vendredi dernier, au «stade 2» du coronavirus (Covid-19). Avec une vingtaine de cas confirmés, la situation reste pour l’heure maîtrisable.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui a présenté un exposé au Conseil des ministres qui s’est tenu, dimanche dernier, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, est revenu sur toutes les mesures prises par les autorités pour faire face à cette épidémie. Il a notamment fait état du renforcement du contrôle au niveau des aéroports, ports et frontières terrestres, surtout pour les vols en provenance d’Europe.

Le ministre a souligné également que l’Algérie veille au renouvellement du stock des moyens de prévention, des accessoires médicaux et des médicaments ainsi que l’acquisition de caméras thermiques sophistiquées. Un budget préliminaire de 3,7 milliards de DA a été débloqué dans cet objectif visant à prendre en charge les dépenses urgentes. Allant dans le détail, Benbouzid annonce un montant de 3,5 milliards de dinars pour l’acquisition des produits pharmaceutiques, médicaments et moyens de prévention.

Une centaine de millions de DA a été réservée au dépistage du coronavirus et une somme équivalente pour l’achat des caméras thermiques. Satisfait de la gestion de ce dossier, le président Tebboune «a exprimé ses remerciements, ses félicitations et son encouragement à l’ensemble des fonctionnaires du secteur de la santé (tous grades confondus), ainsi qu’aux agents de la sécurité et de la protection». Il a également incité à faire preuve de vigilance et reporter, au besoin, les manifestations internationales prévues en Algérie et programmer les rendez-vous sportifs à huis clos.

Il faut dire que l’Algérie, qui figurait parmi les trois pays d’Afrique classés vulnérables face à l’épidémie, gère convenablement la situation. Avant même l’apparition du premier cas du ressortissant italien contaminé, reconduit dans son pays le 29 février dernier, les équipes d’Abderrahmane Benbouzid s’étaient préparées à y faire face. Des mesures préventives avaient également été prises au niveau des ports et aéroports et des campagnes de sensibilisation avaient été lancées. Il s’agissait pour les autorités de suivre à la lettre, toutes les recommandations de l’OMS dans le cadre d’une épidémie.

D’ailleurs, dès l’annonce de l’apparition d’un foyer à Blida, le président de la République a réuni le Haut Conseil de sécurité donnant des instructions «fermes» pour maintenir un haut degré de vigilance et une mobilisation «active» de l’ensemble des secteurs concernés, pour faire face à toute éventualité.

L’Algérie a décidé, quelques jours après, de passer au «stade2» de la lutte contre le virus après la multiplication des cas. En fait, il existe trois stades correspondant à trois moments de l’évolution de l’épidémie. Dans la première phase, les autorités se donne comme objectif de freiner l’introduction, puis la propagation du virus sur le territoire. Il s’agit de détecter le plus rapidement possible les premiers cas et de les isoler. C’est avec la multiplication des cas, que le pays passe au stade 2 et se donne un nouvel objectif qui est de retarder la propagation avec la mise en place de mesures beaucoup plus vigoureuses. C’est ce que fait l’Algérie en annulant plusieurs manifestations publiques dans des lieux confinés ou encore en prévoyant la programmation des rendez-vous sportifs à huis clos.

L’Algérie se prépare également à toute éventualité avec l’acquisition d’une nouvelle technique permettant le dépistage du coronavirus dans un délai très court ainsi qu’avec la dotation de plusieurs wilayas d’un centre de dépistage en vue d’atténuer la pression sur l’Institut Pasteur et enfin en préparant des salles d’isolement sanitaire dans tous les EPH. Avec autant de mesures, il est à espérer que les autorités sanitaires réussissent à stopper la propagation rapide de ce virus. Du moins, le temps qu’un vaccin soit développé.