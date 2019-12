Le candidat Ali Benflis s’est déplacé à la wilaya du Annaba et Skikda, à l’est du pays, dans le cadre de sa campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Benflis, qui avait l’habitude de focaliser ses interventions dans les meetings populaires sur les thèmes en rapport avec la réforme du système politique et la révision de la Constitution et les autres institutions, a essayé lors de sa visite électorale à Annaba et Skikda de donner plus d’importance au volet social et à l’emploi et la situation de la femme.

De ce point de vue, le candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis, a indiqué que «la subvention sociale sera traitée au même pied d’importance avec le pouvoir d’achat des Algériens. Cela va se faire sur la base d’une étude minutieuse par des experts dans le domaine et qui vont prendre en compte les besoins quotidiens de la consommation des Algériens y compris les besoins en gaz et la location et autres éléments qui ont un rapport avec le pouvoir d’achat des larges couches des citoyens», a-t-il souligné lors de ses deux meetings à Annaba et Skikda. Dans un autre registre, le candidat Ali Benflis a abordé la question du système de la retraite et ce que cela pourrait engendrer comme situation d’impasse et de crise pour la catégorie des retraités dans le pays. A ce propos, le candidat Ali Benflis a indiqué que «j’ai dénoncé la décision du pouvoir qui a décidé de mettre un terme et d’annuler la formule de la retraite anticipée », a-t-il rappelé.

Profitant de cette occasion qui a trait au dossier de la retraite, Benflis a soulevé le problème des retraités de l’armée durant la période du terrorisme. Dans ce sens, Benflis a souligné que «je suis disponible pour traiter ce dossier avec les concernés. Si j’étais élu président, je responsabiliserais le chef du gouvernement et le ministre concerné par ce dossier à travailler en coordination avec les retraités de l’armée dans une ambiance de dialogue et d’échange responsable pour résoudre ce problème», et d’ajouter «cette catégorie de retraités ont sacrifié leurs vies pour la patrie, ils méritent que l’Etat prenne au sérieux leurs revendications légitimes», a-t-il rétorqué.

Le candidat Ali Benflis est revenu sur les questions politiques et la situation que traverse le pays en matière de crise aiguë.

Il a dans ce sens indiqué que «le changement passe par l’élection présidentielle qui aura le pouvoir d’aborder le processus de changement en enclenchant le premier chantier du changement du système politique, à savoir, la révision et la réforme de la Constitution et le système judiciaire et les médias», a-t-il asséné.

Au volet économique, le candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis, a abordé la nécessité d’opérer les changements qui s’imposent sur le plan économique en «entamant le projet de la numérisation de l’économie pour favoriser l’efficacité et avoir les données exactes de notre réalité économique et le marché de l’emploi pour déterminer le taux réel du chômage», a-t-il conclu.