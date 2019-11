Après le sud et l’est, Tebboune est en campagne dans l’ouest du pays. En effet, le candidat indépendant à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, était hier, en meeting dans les wilayas d’Oran et Sidi Bel Abbès. L’ex-Premier ministre a profité de sa présence dans cette région, qui devait être le symbole de la voiture «made in bladi», pour évoquer cette industrie. Ainsi, Tebboune ne veut pas bloquer cette activité tant décriée mais la «booster» pour aller du montage à la fabrication. «L’Algérie ne doit pas se suffire de montage et doit aller vers la fabrication», a-t-il souligné. «D’autres usines automobiles vont voir le jour, mais on exigera qu’ils offrent une véritable industrie», a-t-il soutenu. Pour atteindre ce but, le candidat veut commencer par le… commencement. «C’est-à-dire développer un véritable tissu de sous-traitance qui permettra de fabriquer des pièces détachées localement», a-t-il indiqué. «C’est le seul moyen d’augmenter le taux d’intégration», a-t-il rétorqué avant de promettre de belles surprises pour ce segment. Il n’entre pas dans les détails, mais donne les grandes lignes de sa stratégie industrielle. Cette dernière devrait, selon ses dires, lui permettre d’atteindre l’un des objectifs principaux de son quinquennat qui est la lutte contre le chômage. Il promet dans ce sens plus d’emplois, tout en améliorant le pouvoir d’achat des Algériens, avec une augmentation des salaires. Toujours concernant l’aspect social, il va carrément promettre la suppression de l’impôt sur le revenu global (IRG). «Cela concernera les salaires ne dépassant pas les 30 000 dinars», a-t-il précisé. L’ex-ministre de l’Habitat a aussi promis de mettre fin à la crise du logement.

Celui qui s’engage dans son programme de construire un million de logements assure que sous sa présidence, les Algériens auront des toits décents, en supprimant du «jargon» les bidonvilles et les habitats insalubres. Lors de sa «plaidoirie», Abdelmadjid Tebboune est encore une fois revenu sur la lutte contre la corruption. «Je m’engage à continuer cette bataille qui a commencé grâce à la révolution du

22 février», a-t-il promis non sans saluer le grand travail des services de sécurité dans ce domaine. Tebboune a aussi rendu hommage au «Hirak» qu’il qualifie de «moubarek» (béni). «Il a permis d’ouvrir la voie au changement», a-t-il assuré. «Je sais que les Algériens ont souffert ces dernières années. Ils ont exprimé cette souffrance en sortant dans la rue, certains continuent de le faire. Je vous appelle à garder espoir et croire en nous», a-t-il constaté. «L’avenir ne sera que meilleur», a-t-il répliqué. Tebboune s’est aussi adressé aux jeunes en promettant de leur remettre le flambeau en leur ouvrant les postes de responsabilités dans la politique, l’économie et même l’administration.

Enfin, Abdelmadjid Tebboune a rendu un vibrant hommage à l’Armée nationale populaire (ANP) et son chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah pour son rôle dans la lutte contre la corruption et son accompagnement du peuple dans sa révolution pacifique.