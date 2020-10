Intervenant dans une conjoncture de crise sanitaire, la rentrée scolaire ne laisse personne indifférent. C'est dans cette perspective que les directeurs des écoles primaires inscrivent leur démarche. La crise sanitaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur, au niveau mondial, suscite toujours l'inquiétude, voire de la peur, notamment dans le secteur de l'éducation. Pour réussir la rentrée scolaire et faire face au Covid-19, les membres de bureau de wilaya de Béjaïa, affiliés au Snadep tentent d'alerter les autorités afin qu'elles prennent les mesures sanitaires nécessaires pour faire face au risque de contamination. C'est dans ce sens qu'ils ont saisi le wali, la direction de l'éducation et le président de l'Assemblée populaire de wilaya, dans une correspondance rédigée conventionnellement lors de la réunion tenue la fin du mois dernier, à Melbou.

Dans ce document, les rédacteurs espèrent attirer l'attention des autorités sur l'impératif de mettre les moyens nécessaires à disposition pour éviter la propagation du virus. Connaissant le peu de moyens dont disposent les collectivités locales et le peu d'intérêt qu'elles accordent aux établissements scolaires du cycle primaire, l'alerte donnée par les directeurs arrive à point nommé, si l'on considère le constat fait de la situation de leurs établissements.

«Aucune école n'a fait l'objet de désinfection, encore moins dotée en savon liquide, gel hydro-alcoolique, bavettes», indique Rahim Zenati, secrétaire chargé de l'organique au bureau du Snadep, qui ajoute que «la plupart des établissements sont en chantier, ce qui constitue un autre risque pour nos enfants».

La première réponse à la requête des directeurs des écoles primaires est venue du président de l'Assemblée populaire de wilaya. Le P/APW a, en effet, convié les membres du bureau du Snadep à une séance de travail pour aborder la situation des écoles primaires et envisager des solutions aux problèmes posés. Pour les directeurs, la réunion était une occasion d'exposer leurs préoccupations. Quatre points ont été débattus: la dotation des écoles en gel hydro-alcoolique, bavettes et produits d'entretien, l'achèvement des travaux en cours avant le retour des élèves. Les directeurs ont souhaité une réunion de travail avec les P/APC, le wali, l'APW, la direction de l'éducation et un représentant des directeurs dans chaque commune. Les directeurs souhaitent également l'installation d'une commission mixte pour le règlement du problème des logements d'astreinte.

Le président de l'APW s'est engagé à aider les communes avec un budget supplémentaire et d'établir des contacts avec les présidents, le wali et la direction de l'éducation, pour réussir la prochaine rentrée scolaire et ainsi trouver une solution aux problèmes posés.