Manifestant leur colère contre ce qu’ils ont qualifié de «hogra», les taxieurs affiliés à l’Union nationale des travailleurs algériens (Ugta), ont décidé d’organiser, demain, un rassemblement afin de contester leur élimination de ce droit, apprend-on auprès d’un taxieur.

Selon cette même source, «au départ, c’est une demi-journée sans transport que nous avons décidée, en attendant la réaction des autorités de la wilaya», a dit notre interlocuteur qui a indiqué que le rassemblement se tiendra au niveau du parking du stade du 19 Mai 1956 d’Annaba. Un préavis de grève a été déposé au niveau des pouvoirs locaux de la wilaya d’Annaba, le wali en l’occurrence, pour aviser de leur action. Celle-ci, selon d’autres taxieurs, est motivée par la condition du bénéfice de cette aide, par l’acquittement des cotisations de la Casnos. Selon le préavis de grève publié sur la page facebook de l’Ucgaa d’Annaba, il est fait état de l’endurance des taxieurs relevant du secteur du transport. En effet, il est exigé, pour bénéficier de cette aide, la régularisation de la situation avec la Casnos. Or, bien que les taxieurs se soient soumis à cette condition sine qua non, plus de la moitié des dossiers a été refusée, «pour des raisons non expliquées», nous affirme-t-on. Par ailleurs et selon une source syndicale, contactée par téléphone, la décision de ce rassemblement a été mûrement réfléchie, surtout que «la situation, qui a atteint son apogée, est à l’origine de la colère des professionnels de ce segment du transport», nous dit-on.