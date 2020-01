Pour sa quatrième session ordinaire de l’exercice 2019, l’APW de Bouira a retenu à son ordre du jour le dossier des télécommunications, du numérique et des nouvelles technologies. Prévue pour deux jours, la session a été rétrécie à une journée par suite de la mutation du wali à Sidi Bel abbès. Les élus ont tenu à rendre, un hommage particulier à ce cadre de l’Etat qui aura marqué les esprits par sa modestie, son sens du devoir et son abnégation. De son côté, il a rendu hommage à ses cadres, aux habitants pour leur soutien tout au long de ces deux années et demie passées sur place.

Après avoir fait lecture de l’application des recommandations de la précédente session tenue les 27 et 28 octobre dernier par le secrétaire général par intérim et de l’adoption du plan d’urbanisme de la commune d’Aïn Lahdjar, la parole a été cédée au directeur de wilaya du secteur, Didiche, accompagné des directeurs de la poste, Djebbar et d’algérie télécom, Bouachi.

Même si la couverture globale de la wilaya avoisine, en matière de télécoms, les 87%, plusieurs localités nécessitent un effort pour les raccorder au reste du pays.

Pour les besoins de liaison, la wilaya dispose déjà de 138 Amsan dont bénéficient 67 056 abonnés et elle projette d’installer d’ici la fin de 2020,71 autres équipements nécessaires à l’élargissement de la couverture. En plus de ces équipements lourds, le secteur a eu recours à 44 stations de la 4Glte venues remplacer l’ex WWL qui a vite montré ses limites.

L’autre grand effort consenti concerne la fibre optique où 272 622 km ont été posés pour relier 52 localités. Depuis l’avènement de ce mode de transport, 19 localités de plus de 1000 habitants restent en attente de l’arrivée de la fibre optique. 38 projets de raccordement Ftth et Fttb sont retenus dans le plan de charge 2020. 136 km de câble ont été posés pour raccorder 66 bureaux de poste à travers la wilaya. 200 écoles primaires sont pourvues de l’internet.

La présence des trois opérateurs de téléphonie mobile renforce cette couverture avec 374 relais répartis entre Djezzy avec 167 antennes, Ooredoo avec 89 et l’opérateur national Mobilis avec 118 antennes-relais. Au prorata de la couverture par habitant, Mobilis détient la tête du classement avec 93,70 %, suivi d’ailleurs de Djezzy avec 91,95 % et Ooredoo avec 90.85 %. Par le nombre d’abonnés, c’est Djezzy qui se place en tête avec 328 039 clients ; il est d’Oredoo avec 252 670 fidèles et enfin suivi par Mobilis avec 225 039 clients.

Précisons que l’opérateur public a l’exclusivité de la téléphonie fixe. Dans son souci de rattraper son retard, Mobilis projette d’installer, en 2020, 32 stations à travers le territoire de la wilaya. L’entreprise vise à raccorder les 259 72 habitants, (soit un taux de 3,11 %) qui ne bénéficient pas encore de l’opportunité de disposer de l’Internet et du téléphone. Algérie télécom a aussi mis en place 125 lignes spéciales dédiées au secteur public et 70 au secteur privé. La station de Lakhdaria, inaugurée en 1975, assure une couverture nationale en matière de communication, d’Internet et de télévision.