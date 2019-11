« Toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays ont échoué et vont encore échouer dans l’avenir grâce à l’aide d'Allah le Tout-Puissant et grâce aux efforts laborieux et fructueux que l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, ne cesse de consentir, en s'inspirant de son dévouement aux valeurs de Novembre et son message éternel afin que l’Algérie demeure unie et indivisible, conformément au serment prêté au service de la patrie », a déclaré le chef-d'état major de l'ANP au 4e jour de sa visite en 4e Région Militaire à Ouargla. Lors d'une allocution prononcée à l'occasion d'une réunion de travail avec le commandement, l’état-major de la Région, les commandants des secteurs opérationnels et des unités, les responsables des différents services de sécurité, et les directeurs régionaux, M. Gaïd Salah a mis en valeur les « grands efforts » consentis par les éléments des unités mobilisées le long de la bande frontalière en territoire de compétence, « dans l’objectif de sécuriser et protéger cette zone vitale et sensible » contre toutes les menaces et les fléaux.