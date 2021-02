«Dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire national, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont mené, durant la période du 27 janvier au 3 février 2021, plusieurs opérations dont les résultats réitèrent le haut professionnalisme et l'engagement indéfectible de nos Forces armées à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes». Dans ce même communiqué, le MDN dévoile les noms des terroristes abattus à Tipasa le 3 janvier dernier mais aussi le «taux» d'armes récupérées durant la dernière période. Dans ce contexte le MDN soutient que «dans le cadre de la lutte antiterroriste, une force combinée de l'Armée nationale populaire a saisi, en coordination avec les services des douanes lors d'une opération de fouille et de recherche à Adrar, un fusil- mitrailleur de type FMPK, ainsi qu'un chargeur, deux bandes de munitions et 710 balles, tandis que des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, à Tébessa et Boumerdès une casemate et deux bombes de confection artisanale».

Dans ce même contexte, le MDN ajoute: «D'autre part et suite à l'opération exécutée par des détachements de l'Armée nationale populaire à Messelmoune, wilaya de Tipasa, les 2 et 3 janvier 2021, qui s'est soldée par l'élimination de six terroristes et la récupération de six armes à feu et une quantité de munitions, il a été procédé à l'identification des six criminels abattus. Il s'agit, en l'occurrence, des dénommés Ould Bouamama Ali, qui avait rallié les groupes terroristes en 1998, Namoudi Hassan, en 2008, Namoudi Fethi, en 2008, Bouira Mohamed Amine, en 2018, Tarzout Fayçal, en 2019,

Belhabchia Mohamed, en 2019». Concernant la criminalité organisée, «des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, notamment la Gendarmerie Nationale dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions militaires, 38 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traité s'élevant à 12 quintaux et 36,7 kilogrammes, que les bandes criminelles ont tenté d'introduire via les frontières avec le Maroc», indique le MDN.

Ce pays demeure une source d'où vient ce poison avec lequel on inonde le pays. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la même source atteste que «des détachements de l'ANP et de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Djanet, 94 individus et saisi 20 véhicules, huit camions, 33 groupes électrogènes, 23 marteaux piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 241,1 tonnes de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite». Toujours dans le même cadre, des détachements de l'ANP et de la Gendarmerie nationale ont saisi «6,3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que trois individus ont été arrêtés en possession de 12 fusils de chasse,

16752 unités d'articles pyrotechniques et 20 861 unités de différentes boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Ouargla, El Oued, Batna, Jijel, Saïda, Bordj Bou Arréridj et M'sila. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 17077 litres ont été déjouées à Tébessa,

El Tarf, Souk Ahras, Adrar, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar».