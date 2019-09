Sans grande surprise, le procès de Saïd Bouteflika, Mohamed Mediene dit Toufik, son successeur Athmane Tartag, ex-coordinateur des Services de renseignement ainsi que Louisa Hanoune, la SG du Parti des travailleurs (PT) s’est ouvert, hier. Il était impossible de connaître la teneur des débats en raison du huis clos décidé par le tribunal militaire. Même les abords des lieux étaient placés sous haute surveillance, donc impossible même d’approcher le tribunal. Les nombreuses équipes de médias privés étaient obligées de stationner à plusieurs centaines de mètres de l’enceinte du tribunal militaire de Blida. à l’exception de la Chaîne de télévision nationale qui faisait des envois pour les journaux télévisés de la chaîne, aucun autre média, n’était en mesure» d’avoir des images, du son ou tout au moins des déclarations des avocats.

C’est donc une sorte de black-out médiatique qui a été imposé au procès. Une situation somme toute normale, compte tenu de l’importance des charges qui concernaient la sécurité de l’Etat. Cela pour dire qu’aucune information sur le fond du procès n’a filtré, néanmoins quelques bribes d’informations parviendront jusqu’aux oreilles des journalistes stationnés dans les alentours du tribunal militaire. Il reste que dans le lot de nouvelles qui parvenaient et dont beaucoup ne relevaient pas forcément de la réalité des faits, quelques informations recoupées permettent de dire qu’une demande des avocats des accusés a été déposée, faisant référence à un report du procès. Ainsi Me Farouk Ksentini, avocat du général Mohamed Mediene, serait l’auteur de cette demande formulée au tribunal, à en croire certaines sources. L’avocat se serait basé sur l’état de santé défaillant de son client pour justifier la démarche. «Son état de santé s’est détérioré après son incarcération le 5 mai 2019 suite à une chute survenue au dixième jour de sa détention au centre pénitentiaire de Blida, occasionnant une fracture complexe de l’omoplate droite», a révélé récemment la famille du général Toufik, apprend-on de bonnes sources. L’autre élément significatif dudit procès tient dans le cas de Khaled Nezzar, son fils Lotfi et leur complice Farid Benhamdine Le trio, actuellement en fuite à l’étranger et sur lequel pèse un mandat d’arrêt international, sera jugé par contumace.

Par ailleurs, dans le flux d’informations qui nous parvenaient, hier, au compte-gouttes, on sussure que l’ancien président du Conseil constitutionnel, tayeb Belaïz, était présent au tribunal dès la matinée. Selon la chaîne de télévision Ennahar, il sera entendu comme témoin dans cette importante affaire. L’on ne sait pas si Belaïz témoignera en faveur ou en défaveur des quatre accusés. Ces derniers devront répondre des chefs d’accusation de «complot dans le but de porter atteinte au commandant d’une compagnie militaire, puni par l’article 284 du Code de justice militaire, de 5 à 10 ans de réclusion criminelle et complot pour changer le régime», puni par l’article 77 du Code pénal à la peine capitale».

Il est à rappeler cependant, que l’instruction de l’enquête s’est essentiellement basée sur les rencontres secrètes, tenues entre les 27 et 30 mars, auxquelles auraient pris part les prévenus en vue de proposer à l’ex-président, Liamine Zeroual, de mener une période de transition. Chose que l’ex-président aurait refusée et a rendue publique; cette manœuvre est intervenue en pleine contestation populaire. Le peuple criait haut et fort chaque vendredi et mardi, le départ des symboles de l’ancien régime. Dans le même sillage, le dernier discours, du chef d’état-major de l’ANP du 16 avril dernier, a été perçu comme une dernière sommation pour les chefs de la «bande», une dénonciation du complot, qui peu de temps plus tard, a abouti à leur arrestation le 4 mai 2019.