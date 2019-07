Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale a usé d’un lexique dur envers ceux qu’il a qualifiés de «supplétifs» et « inféodés de la bande » qui mènent des campagnes visant à « remettre en cause toute action qu’entreprend l’institution militaire » pour résoudre la crise. Alors que le pays est au bord du précipice. Une crise politique sous-tendue par un grave malaise économique, l’armée estime que le salut du pays est dans l’élection d’un président dans les plus brefs délais. Elle montre ainsi la voie, la balise et la sécurise : il faut absolument élire un président qui prendra en toute légitimité et souveraineté les mesures adéquates pour arrimer le pays vers des rivages plus sereins. Pour ceux qui entravent cette démarche, « c’est l’appareil de la justice qui statuera sur ce qui adviendra de ces traîtres et prendra toutes les dispositions équitables». Décidé à déblayer le chemin de la présidentielle, le chef d’état-major de l’Armée a réitéré ses sérieuses mises en garde pour quiconque oserait entraver le déroulement du processus électoral dans la stabilité et la sérénité.

«Nous leur adressons une sérieuse mise en garde », a lancé le général d’un ton martial hier, rappelant que l’institution militaire a pour devoir la sauvegarde de la souveraineté nationale et la préservation de l’intégrité territoriale et l’unité populaire de l’Algérie qui ne doit pas être la victime de « ces traîtres qui ont vendu leur âme et conscience et sont devenus des outils manipulables, voire dangereux entre les mains de ces cercles hostiles à notre pays », a-t-il averti. Cette mise en garde, a-t-il poursuivi, « nous est dictée par la quintessence même des prérogatives qui nous sont dévolues et ce que requiert la nature des nobles missions sensibles, que l’ANP a l’honneur d’en porter le fardeau».