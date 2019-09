Les subventions de l’état sont maintenues. La nouvelle vient de se confirmer.

Le gouvernement insiste sur la préservation du caractère social de l’état. Il est important de savoir que toutes les formes de subvention publiques de l’état destinées aux différentes catégories sociales ont été maintenues, en vue de protéger le pouvoir d’achat des citoyens et améliorer leur cadre de vie. Il s’agit bien évidemment du projet de loi de finances 2020, présenté mercredi dernier à l’issue d’une réunion du gouvernement. Ce projet de loi maintient toujours sa politique sociale et tend à rationaliser davantage les importations des biens et services. Il propose « le maintien total de la politique sociale de l’état avec une grande rationalisation des importations des biens et services », a indiqué un communiqué des services du Premier ministère, rendu public mercredi dernier, à l’issue de la réunion du Conseil du gouvernement. Donc, il est important de souligner que les transferts sociaux en matière de subvention des produits de large consommation seront maintenus. La subvention couvre de nombreux produits, à savoir les produits de base tels que lait, blé, carburant, électricité, eau, logement, médicaments… ! On note dans ce contexte, que le ministre des Finances avait mis en avant le rôle de ces transferts dans « la concrétisation de la justice sociale à travers la redistribution du revenu au profit des franges démunies et celles nécessitant l’aide de l’état ». Il avait insisté sur le fait que les efforts de l’état se poursuivront, en dépit de la conjoncture économique difficile que traverse le pays. Ce même responsable a mis l’accent sur le rôle de l’état dans la préservation du caractère social de l’Etat, sans remise en question des acquis réalisés au profit du citoyen. Dans ce même chapitre, le rappel qu’une enveloppe budgétaire de 1763 milliards de dinars a été allouée aux transferts sociaux, dans le cadre de la loi de finances 2019 (contre 1 760 milliards de dinars en 2018), soit près de 21% de la totalité du budget de l’état de l’année en cours.

Le budget des transferts sociaux au titre de l’exercice 2019 englobait plus de 445 mds de dinars destinés au soutien des ménages, 290 mds DA aux retraites, auxquels s’ajoute une dotation d’appui de 500 mds de dinars à la Caisse nationale des retraites (CNR).

Ces transferts sociaux couvraient également un montant de 336 mds de dinars pour la politique publique de santé et plus de 350 mds de dinars pour la politique publique de l’habitat, auxquels s’ajoutent près de 300 mds de dinars mobilisés pour ce secteur par le Fonds national d’investissement (FNI).