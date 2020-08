Le nouveau ministre des Transports Lazhar Hani, est face à une situation «délicate.» Il devra utiliser les voies et les solutions qui existent pour atténuer la colère des transporteurs privés, qui menacent de recourir à «une opération escargot». Une menace sérieuse et réelle qui pourrait paralyser les différentes routes du pays, puisque leur nombre s'élève à pas moins de 360 000 transporteurs, entre chauffeurs de taxis collectifs, transporteurs de voyageurs et transporteurs de marchandises. Rien que pour les transporteurs de bus à travers tout le territoire national, ils transportent 12 millions de citoyens au quotidien!

Cette menace de recourir à la protestation a été décidé, suite à un vote organisée hier matin, au bureau national de l'Union nationale des transporteurs sis à la gare routière du Caroubier, Alger. Cette rencontre a été marquée par la présence de près d'une centaine de personnes, entre transporteurs et leurs représentants syndicaux venus de plusieurs wilayas du pays, pour ne citer que ceux de Annaba Skikda Constantine Djelfa, Saïda et Tizi Ouzou.

Le conclave des transporteurs a été organisé par le syndicat, suite à une vaine tentative de rencontrer la tutelle. C'est ce que nous avons appris du président de cette organisation syndicale.

Rencontré, à l'issue de ladite rencontre Mohamed Belal, le président de l'Unat, regrette en effet que «la tutelle n'ait pas prévu de les rencontrer». Ce n'est pas tout.

Il souligne également que «le syndicat attend une éventuelle réponse des services du Premier ministère, pour qu'il fasse partie des membres de la commission d'évaluation des incidences de la pandémie du coronavirus (Covid-19) sur l'économie nationale, créée sur décision du chef de l'Etat».

Selon une correspondance datant du 5 août courant, adressée au Premier ministre, dont nous détenons une copie, les protestataires réclament des aides pour la couverture partielle des coûts de maintenance et d'assurance des véhicules et bus qui constituent désormais un lourd fardeau qui pèse sur leur marge bénéficiaire, en sus des grosses pertes induites par la suspension de leurs activités, à cause du Covid-19.»

Ils réclament également, selon les personnes présentes sur place, approchées par L'Expression, «le gel temporaire des impôts qu'ils doivent payer, en argumentant qu'ils sont de petites entreprises». Pour étayer leur propos, ils rappellent la décision du chef de l'Etat, de geler le paiement des charges financières et des obligations fiscales et parafiscales dues par les opérateurs économiques, pour la période correspondant à celle du confinement.

Les protestataires souhaitent aussi que le président de la République intervienne pour prendre en charge leurs revendications. L'examen des répercussions de la hausse des prix du carburant figure également parmi les revendications des transporteurs. Selon les déclarations de plusieurs d'entre eux, les dernières mesures préventives qu'ils doivent respecter, ne font que creuser davantage leurs pertes.

«La réunion d'aujourd'hui (hier) est le début de la guerre.»

«Si les choses n'avancent pas pour nous, on respectera certes la loi, mais on va sortir, mais en aucun cas on ne va rentrer chez nous. On est toujours déterminé, On s'est rassemblé aujourd'hui pour prendre des décisions», affirment les protestataires, qui campent sur leurs positions.

Le président de l'Unat, nous a expliqué, par ailleurs, que la rencontre d'hier, n'est que le début de la guerre pour faire valoir leurs droits légitimes».

Dans ce sillage, il nous dira que l'Unat adressera demain une énième correspondance, qui inclura l'ensemble des revendications, et dans laquelle sera fixé cette fois, le délai de réponses des autorités.» En cas de non-satisfaction de la plate-forme de revendications, le syndicat menace «de changer son comportement revendicatif», en optant «pour la radicalisation de son mouvement», à savoir «le déroulement d'une opération escargot, au niveau de l'ensemble des routes du pays».