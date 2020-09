Le large mouvement de protestation annoncé à maintes reprises, par les taxieurs inter-wilayas et les chauffeurs de bus collectifs privés inter-wilayas, qui devait se tenir à partir d'hier, n'a finalement pas eu lieu.

Mais la menace est toujours là, car les protestataires, qui refusent d'«enterrer la hache de guerre», ont décidé de reporter leur grève au 20 septembre prochain, pour ne pas perturber les examens de fin d'année, le bac et le BEM. C'est l'une des explications données par Mohamed Belal, le président de l'Union nationale des transporteurs (Unat), l'organisation syndicale qui a appelé à l'organisation des «opérations escargot», à travers les routes du pays.

Contacté, hier, par L'Expression, il explique que «les membres de l'Unat, qui se sont réunis, la veille, au siège du Bureau national, sis à la gare routière du Caroubier, Alger, ont décidé de reporter la date de mise à exécution de l'«opération escargot» comme décidé par le bureau auparavant, pour le 2 septembre courant». Le président de l'Unat nous a indiqué également que «le choix du report de la date du mouvement de protestation a été décidé après que le ministre des Transports Lazhar Hani, a donné un signe positif».

Poursuivant, il nous révèle que «le premier responsable du secteur s'est dit être prêt à les rencontrer dans les plus brefs délais, en argumentant, qu'il (le ministre) n'était pas dans la possibilité de les rencontrer, en raison de son agenda serré».

Mais pour le président de l'Unat, «si d'ici le 20 septembre, le ministre ne respecte pas son engagement, nous serons obligés d'exécuter notre menace».

En attendant la réaction du ministre des Transports qui est appelé à utiliser les voies et les moyens qui existent pour atténuer la colère des transporteurs privés, il y a lieu de noter que tout a commencé depuis l'entrée en vigueur du déconfinement progressif. Des secteurs de services ont été autorisés «par vagues» à reprendre du service, mais pas celui du transport inter-wilayas. La raison? Dans un entretien, qu'il nous a accordé en juin dernier, le docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique pour le suivi de l'épidémie de Covid-19, ce dernier explique que «les transports en commun sont de véritables pièges à virus». Deux mois sont passés. La courbe de progression du coronavirus s'est infléchie.

Le nombre de cas de contamination, comme l'affirment les bilans journaliers est en baisse. Cependant, les transporteurs sont restés à l'arrêt.

Une donne qui, selon, le docteur Bekkat Berkani, ne permet pas de déconfiner le secteur des transports privés inter-wilayas, reconnaissant toutefois que «les conséquences économiques du confinement sont grosso modo regrettables». La reprise totale du secteur privé est selon lui, «trop risquée», comme il nous l'a déclaré il y a quelque jours.

Ce choix (le maintien de leur activité en confinement), motivé pour des raisons de sécurité sanitaire, dérange les transporteurs. Ils ne cessent d'ailleurs de monter au créneau pour faire entendre ce qu'ils endurent pour cause d'«inactivité».

Ils réclament des aides pour la couverture partielle des coûts de maintenance et d'assurance des véhicules et des bus, qui constituent désormais un lourd fardeau qui pèse sur leur marge bénéficiaire, en sus des grosses pertes induites par la suspension de leurs activités, à cause du Covid-19.