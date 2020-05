Dans un document rendu public par l'Organisation internationale du travail (OIT), celle-ci assure que les mesures de confinement et de lutte contre la propagation du Covid-19 accentuent la pauvreté de plus de «1 milliard» de travailleurs dans le monde, et affirme que «1,6 milliard de travailleurs informels, sur les 2 milliards sont affectés par les mesures de confinement et de restrictions.

La plupart d'entre eux travaillent dans les secteurs les plus durement touchés ou dans de petites entreprises plus vulnérables aux chocs», et ce, à travers le monde. Ajoutant que plus de 75% de l'emploi informel concernent des entreprises employant moins de 10 personnes, y compris 45% de travailleurs indépendants sans employés. Selon l'organisation, les travailleurs les plus affectés, sont ceux «des secteurs de l'hébergement et de la restauration, de l'industrie manufacturée, de la vente de gros et de détail, ainsi que 500 millions d'agriculteurs qui approvisionnent les marchés urbains», déclare la même source qui spécifie «que les femmes sont particulièrement affectées dans les secteurs à haut risque». L'organisation onusienne, indique en outre, que les niveaux de pauvreté relative des travailleurs informels pourraient augmenter de 52%, durant la crise sanitaire. Précisant que pour les pays à revenu intermédiaire la hausse est de 56%, et pour les pays à revenu élevé, elle est de 21%. L'OIT qui met en garde contre la précarité des travailleurs de l'informel, affirme que cette tranche de la société n'a pas d'autre moyen de subsistance, «ils sont confrontés à un dilemme presque insoluble: mourir de faim ou du virus». Cela dit, selon la même source, sont également concernés par la précarité «67 millions de travailleurs domestiques dans le monde, dont 75% sont des travailleurs informels, le chômage est devenu pour eux aussi dangereux que le virus lui-même» déplore l'OIT.