En plus des travailleurs, de nombreux départements sont également paralysés par des grèves enclenchées par des enseignants, mais aussi par des étudiants. L’université Mouloud-Mammeri vit de nouveau une période de turbulence. A peine le coup d’envoi officiel de l’année universitaire 2019-2020 donné, qie les grèves n’ont pas tardé à suivre. Le premier arrêt de travail a été déclenché par les travailleurs de cette université qui déplorent plusieurs problèmes n’ayant pas été pris en charge par qui de droit, en dépit de toutes les démarches qui ont été entreprises pour ce faire. En plus de la grève, les fonctionnaires ATS de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou ont observé un sit-in de protestation devant le siège du rectorat, hier mercredi, afin d’interpeller le premier responsable de cet établissement d’enseignement supérieur, quant à la nécessité de prendre en charge le plus vite possible leurs revendications. Le problème principal qui a été soulevé par les travailleurs grévistes en question est celui du blocage des primes de rendement qui leur reviennent de droit et ce, depuis plusieurs semaines. De même que les autres droits inhérents aux œuvres sociales, comme le droit à un prêt, sont aussi l’objet de blocages

« inexpliqués », d’après les explications des concernés. Les travailleurs ont affirmé être déterminés à poursuivre leur mouvement de grève, jusqu’à satisfaction de leurs revendications, surtout celles inhérentes aux œuvres sociales. Par ailleurs, les enseignants exerçant au département des sciences financières et comptabilité, ont débrayé pour leur part afin de déplorer et dénoncer le problème d’insécurité qui règne sur leur lieu de travail. Ces derniers ont aussi décidé que le débrayage soit illimité, a-t-on appris. Dans le même sillage, et cette fois-ci, ce sont les étudiants, ceux fréquentant le pôle universitaire de Tamda qui observent une grève, en guise de soutien à leurs camarades. Le département des sciences a été carrément fermé par des étudiants qui sont entrés en grève illimitée pour exiger le départ du chef de ce département, a-t-on appris auprès des concernés. Cette action a été initiée par le comité autonome du département des sciences. Ici aussi, c’est la non-prise en charge des revendications des étudiants à temps, qui est à l’origine de cette montée au créneau de ces derniers. Selon les protestataires, plusieurs défaillances ont été enregistrées dans leur département, comme le non-affichage des notes dans les temps, le non-respect des étudiants, le non-respect du règlement qui stipule qu’il faut passer l’examen de synthèse avant l’examen de rattrapage. «Nous, étudiants de la faculté des sciences, dénonçons fermement cette indifférence et cette incapacité de la part de l’administration», lit-on dans une déclaration rendue publique par les concernés.

Ces derniers soulignent enfin que leur grève est une action « qui est le résultat de la négligence de cette administration que tous les étudiants de la faculté des sciences dénoncent et déclarent inapte à gérer la faculté».