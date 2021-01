Les travailleurs de l‘Eniem étaient, hier, toujours en grève malgré les déclarations du ministre de l'Industrie qui annonçait, lors de son passage à la Radio nationale Chaîne 2 avant-hier, des solutions imminentes. Sur les lieux du sit-in, les travailleurs refusaient toujours de reprendre le travail, mettant en avant leurs revendications.

Contacté, le porte-parole du syndicat d'entreprise, Mouloud Ould Oulhadj affirmait que les travailleurs maintenait toujours leur mouvement, jusqu'à la satisfaction des deux revendications, le départ du président-directeur général et l'annulation de la décision de leur mise au chômage technique tout au long du mois de décembre.

Notre interlocuteur précisait, par ailleurs, que l'Eniem ne souffre pas de difficultés financières mais plutôt d'un grand problème de gestion et de management. Preuve en est que, ajoute-t-il, l'entreprise n'a pas de stock de produits finis, car ces derniers sont très prisés sur les marchés. C'est pourquoi, estime-t-il, les solutions doivent concerner plus le volet managérial que le volet financier, ceci pour dire que le départ du premier responsable de l'entreprise, qui est aussi derrière la décision, prise unilatéralement, de mettre au chômage technique les travailleurs, comme prélude à une compression d'effectifs.

Hier, donc, le complexe était toujours à l'arrêt, mais les travailleurs étaient à l'affût d'une annonce émanant du ministère de l'Industrie pour entrevoir des solutions nécessaires à l'avenir de ce fleuron de l'industrie industriel qui fait vivre de dizaines de milliers de familles. Ould Oulhadj affirmait ainsi que les grévistes ne refusent pas de travailler. Malgré la grève, les regards restaient braqués du côté du ministère de l'Industrie. À noter, par ailleurs, que le ministre a, dans une précédente déclaration, considéré que cette entreprise souffre d'un problème d'endettement structurel. «Nous avons débloqué un milliard et 200 millions au début de l'année, pour essayer de relancer la machine. Manifestement, cela a permis de tenir l'Eniem en état de fonctionnement jusqu'à l'usure de l'enveloppe.» «La BEA, qui devait fournir deux milliards, a injecté un milliard deux cents. Il reste maintenant huit cents millions de dinars. Nous allons essayer de discuter avec la BEA pour relancer encore la machine», avait-il précisé. Ferhat Aït Ali a assuré que «ce problème doit disparaître avec un plan de redressement». Des consignes ont été données aux dirigeants du groupe pour surmonter cette situation mais, notait-il, «s'il y a une carence de leur part, nous interviendrons directement, avec notre plan de redressement».