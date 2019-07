Abdelkader Bensalah, le chef de l’Etat qui assure l’intérim depuis la démission de Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, a choisi la veille de la célébration du 57ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, une date à forte charge symbolique, pour s’adresser à la nation et lui faire une nouvelle offre de sortie de crise. Mais pas seulement, puisqu’il n’a pas manqué d’assurer que l’Etat continue son «œuvre d’assainissement» et de renouvellement de son encadrement, accompagnée d’une «vigoureuse lutte contre le fléau de la corruption et de la dilapidation des deniers publics». Le chef de l’Etat affirme que la justice «qui exerce désormais la plénitude de ses missions et de ses attributions», mène aujourd’hui avec rigueur son travail . Il n’a pas manqué d’assurer à cette occasion que l’Etat restera « à l’écoute des revendications et des aspirations profondes de notre peuple» et «est vraiment décidé à mener cette lutte sans relâche, conformément aux lois de la République, dans le respect du principe de présomption d’innocence». Conscient des conséquences économiques induites par les nombreuses arrestations d’hommes d’affaires et patrons de sociétés, Abdelkader Bensalah a tenu à rassurer les travailleurs en indiquant que l’Etat veillera «à ce que toutes les dispositions soient prises, afin que les travailleurs et l’économie nationale ne soient pas pénalisés par les décisions concernant les patrons des entreprises concernées».