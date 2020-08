La commune d'Azeffoun risque de connaître de grandes perturbations en cette saison estivale qui bat son plein avec des centaines de milliers d'estivants qui y affluent. En effet, un débrayage a été annoncé au niveau de la mairie durant deux jours. Les employés de la mairie viennent d'entamer un mouvement de grève cyclique de deux jours. L'arrêt de travail a ainsi débuté avant-hier et se poursuivait encore hier. Le débrayage a engendré la paralysie de tous les services. En fait, selon les concernés, ce mouvement de colère imprévu a été provoqué par les conditions socioprofessionnelles très difficiles que vivent les travailleurs en ces mois de vaches maigres à cause de la pandémie de coronavirus. Les salaires, expliquent-ils, ne sont pas versés depuis plusieurs mois et la situation ne semble pas aller dans le sens positif vu les réponses de la tutelle. Chose pour laquelle, le collectif des travailleurs a décidé de passer à l'action et enclencher un mouvement de grève pour contraindre la tutelle à verser les salaires. Les perturbations dans les services de la mairie ont été constatées déjà hier. Aux premières heures de la journée, les citoyens ne pouvaient plus prétendre à un quelconque service même au niveau de l'état-civil. Tous les services étaient à l'arrêt. Dans la matinée, beaucoup de citoyens se sont regroupés devant la mairie pour se renseigner sur les causes du débrayage. Et c'est ce que les représentants des travailleurs ont expliqué aux citoyens tout en tentant de les convaincre que c'est le seul moyen qu'ils avaient entre les mains.

Toutefois, le débrayage tombe au mauvais moment, de l'avis même des citoyens. Cet arrêt de travail a eu des incidences sur le cours des affaires de la commune alors que la saison estivale est en pleine vitesse de croisière. Des centaines de milliers d'estivants affluent vers les plages avec les besoins qui s'ensuivent. En effet, les plages et la ville d'Azeffoun ne pouvaient rester sans services en ces moments de forte activité touristique. Pour beaucoup de citoyens, la situation des grévistes devrait être améliorée pour leur permettre de reprendre le travail. En effet, depuis l'ouverture des plages, la ville connaît un véritable rush. Des centaines de milliers de touristes y affluent. Les entrées de la ville ont été saturées. Les automobilistes ont dû attendre des heures dans les embouteillages pour pouvoir entrer en ville. Même la circulation dans les différentes artères de cette belle ville côtière n'est pas facile au vu du nombre de voitures qui dépasse largement ses capacités. Le contexte appelle ainsi la mobilisation de tous les services de la commune d'Azeffoun afin de faire face à la situation. Un mouvement de grève risque ainsi de causer de grandes perturbations en plus de la difficulté de contenir un aussi grand nombre d'estivants. Enfin, il est à rappeler que la situation socioprofessionnelle des travailleurs est aussi importante, car la rentrée scolaire approche avec toutes les dépenses qu'elle induit. Les travailleurs ne peuvent rester sans salaire et c'est ce qui semble inquiéter les grévistes.