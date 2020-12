Le syndicat des travailleurs de l'Eniem accuse le directeur général de l'entreprise de dilapidation des budgets destinés à la relance de l'activité. En effet, alors que les travailleurs ont tenu, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya, le syndicat a rendu publique une déclaration pour, dit-il, éclairer l'opinion publique et lever certaines équivoques où ils demandent le départ immédiat du P-DG, l'envoi d'un commission audit et l'annulation immédiate du chômage technique. Le syndicat réclame, par ailleurs l'intervention du Premier ministre et du ministre de l'Industrie.

Le document, rendu public par le syndicat d'entreprise affilié à l'Ugta, explique, en effet, que «dans un passé récent, l'entreprise a enregistré dans deux exercices des bénéfices (2011 et 2013). Elle n'est pas un gouffre financier, comme certains le croient mais seulement une entreprise qui souffre de mauvaise gestion flagrante»; le «syndicat ajoute que ce n'est certainement pas la faute des travailleurs si les budgets alloués pour la relance de l'entreprise ont été dilapidés avec une légèreté déconcertante». Chose pour laquelle les représentants des travailleurs signalent dans leur déclaration, qu'aucune enquête n'est ouverte pour confondre et sanctionner les responsables.

Le syndicat de l'Eniem affirme ainsi: «Nous sommes, en fait, en présence d'un véritable crime économique qu'on ne peut raisonnablement pas imputer aux travailleurs. En ce sens, nous réclamons une commission audit pour situer les responsabilités de ce désastre à multiples facettes caractérisé par de nombreux travers, dont le détournement des fonds du PLD de leur vocation, dilapidation de deniers publics dans un projet mort-né censé développer la gamme des réfrigérateurs.» Chargeant le directeur général, les représentants des travailleurs ajoutent, dans leur déclaration que «nous trouvons aberrant, voire indécent que l'actuel P-DG de l'Eniem se permette de toucher une prime variable de 120 millions de centimes alors que l'entreprise patauge dans les déficits».

Par ailleurs, le syndicat, sans citer ses sources, évoque pour la première fois le projet de licenciement de quelque 800 travailleurs, tout en rappelant que le syndicat d'entreprise Eniem «reste engagé derrière les travailleurs pour mettre en échec le sinistre projet de compression d'effectifs (d'après des sources sûres, il s'agirait de 800 travailleurs à licencier) que s'apprêtait à exécuter en douce l'actuel P-DG de l'Eniem. Par conséquent, le départ de celui-ci est une revendication scellée et non négociable autant que celle du congé technique».

Enfin, il est à rappeler que les travailleurs ont organisé, la semaine dernière, une marche vers le siège de la wilaya pour dénoncer la décision de les mettre au chômage technique pour un mois à partir du 1er décembre. L'action de protestation a fait réagir le ministère de l'Industrie qui a dépêché, le lendemain, une délégation pour discuter avec les représentants des travailleurs, ce qui a été suivi par l'intervention du ministre de l'Industrie qui a appelé les dirigeants du groupe à entamer en urgence un plan de redressement.