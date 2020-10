Deux semaines après son lancement, la campagne électorale pour le référendum prévu pour la journée du 1e novembre se poursuit. Après le FLN, le RND, TAJ et plusieurs organisations ayant animé des rencontres de sensibilisation dans la wilaya, c'est au tour de la Centrale syndicale de jauger le terrain en réunissant, jeudi dernier au port d'Oran, sa base militante et les cadres syndicaux de la région Ouest dans une conférence régionale, celle-ci a été animée par le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Salim Labatcha. Ce dernier, revenant sur les évolutions de la situation politique qui prévaut dans le pays, a plaidé pour un vote massif pour l'amendement de la Loi fondamentale expliquant que «la nouvelle Constitution, soumise à référendum le 1er novembre prochain, constitue un passage obligatoire pour l'édification d'une Algérie nouvelle», soulignant que le temps est venu pour «rompre avec les pratiques du passé». Sur sa lancée, il a mis en exergue le contenu de l'amendement considérant que «ce projet de révision constitutionnelle comprend plusieurs articles qui concernent, notamment la lutte contre la corruption et l'amélioration des actes de gestion».

«La lutte contre la corruption contribuera indubitablement à assurer une meilleure gestion économique des entreprises», a-t-il indiqué soulignant que «cette revendication, constitue l'un des principaux points contenus dans les revendications légitimes du Hirak du 22 février dernier, qui a regroupé dans ses rangs la majorité des travailleurs». Et d'ajouter que «le projet d'amendement constitutionnel permet de garantir les revendications du Mouvement populaire ainsi que les acquis du peuple et de la classe des travailleurs», considérant que «la constitutionnalisation de la prévention contre la corruption et la lutte contre ce fléau visent à protéger l'économie nationale et les acquis des travailleurs». Salim Labatcha a rappelé que «le pays fait face à des difficultés et des défis, résultant des dérives et de l'accumulation d'un mode de gestion qui ont longtemps prévalu dans le passé», soulignant par la même l'apport des travailleurs. «Les travailleurs formant la majorité du peuple algérien ne peuvent rester en marge de ce rendez-vous historique», a-t-il fait savoir indiquant qu'«en tant qu'organisation syndicale (l'Ugta) doit jouer un rôle dans la sensibilisation des travailleurs et y adhérer avec force».

L'orateur est, à ce propos, revenu sur les premiers rounds des débats ayant marqué le lancement de ce projet soulignant que «l'organisation syndicale a présenté un nombre de propositions pour enrichir les débats sur ce projet de Loi fondamentale, compte tenu de son expérience sur le terrain, et mettre en avant son rôle dans la valorisation des compétences». «Ces recommandations sont prises en considération et traduisent une forte volonté pour sauvegarder les acquis des travailleurs et de leurs promotions», a indiqué le premier responsable de l'Ugta, ce dernier a exhorté les travailleurs «à se rendre massivement aux urnes et voter en force le 1e novembre».