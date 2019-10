La grève des magistrats a été largement suivie à travers le territoire national. Le taux de suivi a atteint 96 %, estime, dans son communiqué, le Syndicat national des magistrats(Snm). Le document, précise que l’activité judiciaire a été paralysée à travers l’ensemble des tribunaux et cours d’ Algérie.

Le membre du Conseil national représentant la cour de Tindouf a été suspendu de ses activités syndicales en prévision de sa traduction devant le conseil de discipline. Ce dernier a publié un communiqué pour se démarquer de la grève annoncée par le Syndicat national des magistrats(SNM). A Alger, tous les tribunaux, y compris celui de Sidi M’hamed, Bir Mourad Raïs, Hussein Dey, Rouiba, Bab El- Oued, Dar El Beïda ont été paralysés. Toutes les audiences y ont été automatiquement reportées. Les magistrats oint observé des rassemblements devant les tribunaux à travers les différentes daïras du pays, a-t-on appris, hier, auprès de syndicalistes. Dans ce contexte, le Conseil supérieur de la magistrature qui s’est réuni, hier, en urgence a apporté un démenti aux assertions selon lesquelles le vaste mouvement dans le corps des magistrat a eu son aval. « Nous informons l’ensemble des magistrats que le bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature n’a ni participé à l’élaboration de cette opération ni l’avoir cautionné, conformément à ses prérogatives que lui confère le règlement », peut-on lire sur le communiqué du Conseil supérieur de la magistrature. Le rôle du Conseil supérieur s’est limité « à lire en diagonal la liste définitive élaborée préalablement par la tutelle dans le cadre de ladite opération effectuée le 24 octobre dernier », est-il encore précisé. Par voie de conséquence, le Conseil supérieur de la magistrature a décidé «de geler les résultats de ce mouvement et maintenir sa session extraordinaire ouverte jusqu’à ce que cette opération soit étudiée de nouveau conformément au règlement en vigueur », est-il souligné. A titre de rappel, les actions à entreprendre et le service minimum à respecter dans le cadre de ce débrayage sont précisés dans un second communiqué publié avant-hier par le syndicat. Les magistrats contestent le vaste mouvement opéré le 24 octobre dernier par le ministère de la Justice, garde des Sceaux. Ils dénoncent la mainmise de l’Exécutif sur le pouvoir judiciaire, en réclamant une indépendance effective de la justice à travers la révision des textes de loi intrinsèques et la satisfaction des revendications socioprofessionnelles. Le syndicat a, notamment accusé le département de Belkacem Zeghmati de vouloir «déstabiliser les structures du syndicat et tromper l’opinion publique, en prétendant que le but assigné à cette opération d’envergure est la lutte contre la corruption ». Il exige par conséquent, « l’annulation des dernières promotions et permutations anarchiques effectuées par la tutelle ». Il demande au premier responsable du département de la justice de cesser « le traitement méprisant et son arrogance envers les magistrats et leurs représentants ». Il reproche à Belkacem Zeghmati son « égocentrisme » et considère qu’ils (les magistrats) ne sont pas « un troupeau que la tutelle peut guider à sa guise ». Le Syndicat national des magistrats accuse le ministre de la Justice d’avoir « foulé aux pieds les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature dans le sillage du dernier mouvement ». Par ailleurs, des sources judiciaires indiquent que le ministre de la Justice a introduit une requête devant le tribunal administratif d’ Alger demandant au juge des référés de statuer sur l’illégalité de la grève des magistrats. Le tribunal administratif aurait opposé une fin de non-recevoir à cette requête. D’autre part, le comité national pour la libération des détenus, se demande quel sera le sort des manifestants arrêtés lors de la marche des avocats : « Seront-ils maintenus en garde à vue plus de 48 heures légales, ou bien seront-ils relâchés ou bien seront-ils placés sous mandat de dépôt malgré la grève des magistrats ? »,peut-on lire sur la page facebook du Cnld. Ces manifestants sont arrêtés et placés en garde à vue depuis jeudi dernier au niveau du commissariat de Cavaignac (Alger-Centre) et devaient être présentés, hier, devant le procureur du tribunal de Sidi M’hamed.