Le monde du secours est en deuil. Un hélicoptère relevant du commandement des Forces navales, s'est écrasé, hier, peut avant midi, près des côtes Nord-Ouest de la ville de Bouharoun, wilaya de Tipasa.

L'appareil, de type MS-25, avait à son bord trois officiers, qui étaient en mission d'entraînement de recherche et de sauvetage en mer.

Le crash a fait un mort et deux personnes portées disparues.

Le premier corps a été repêché, sans vie, quelque minutes après le drame, non loin du lieu de l'accident. Il s'agit du lieutenant Nouredine Bouzayda.

Les opérations de recherche ont abboutis à la découverte des corps sans vis des deux autres pilotes.

Il s'agit des Lieutenant-colonel Kharoussa Nouredinne et El Ouafi Mohamed Lamine, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).





Condoléances de Tebboune, de Chanegriha et de djerad

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) Saïd Chanegriha, ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt, le lieutenant Nouredine Bouzayda et à l'Armée nationale populaire. Suite à cette douloureuse circonstance, le chef de l'Etat a rendu hommage à l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi qu'à la famille du pilote tombé en martyr. «Suite au décès, en martyr, du lieutenant Nouredine Bouzayda, un des membres de l'équipage relevant du commandement des Forces navales, je présente mes sincères condoléances à la famille du martyr et à tous les membres de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, priant Dieu Le Tout-Puissant d'aider les équipes de sauvetage à retrouver les deux autres officiers disparus», a écrit le président Tebboune sur son compte Tweeter. Pour sa part, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd Chanegriha, a adressé, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances à la famille du martyr, tout en leur exprimant sa compassion en cette douloureuse épreuve. Le chef d'état-major, de l'ANP a également donné des instructions pour ouvrir «immédiatement» une enquête, afin d'élucider les causes et les circonstances de l'accident, a conclu le MDN dans ledit document.