Les transferts sociaux inchangés, d'importantes exonérations fiscales à l'endroit des entreprises labellisées «start-up» ou «incubateurs», un soutien ferme au profit des exportateurs, la loi de finances 2021 signée, ce jeudi par le président de la République ambitionne de créer une sorte de déclic salvateur qui éloignerait le pays de l'esprit de la rente. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait du soutien aux jeunes entrepreneurs un axe central de son programme économique, entend certainement parvenir assez rapidement à un tissu d'entreprises performantes, à même de peser sur la direction économique du pays. Celle-ci doit être à l'opposé de ce qu'elle a été ces 40 dernières années. On retiendra à la lecture de la loi de finances 2021, quelques objectifs dominants, à savoir «la rationalisation des ressources budgétaires, l'élargissement de l'assiette fiscale, ainsi que l'amélioration du climat d'investissement et l'encouragement des exportations».

Pour y parvenir, le gouvernement mise sur une nouvelle dynamique économique reposant sur l'économie du savoir, notamment. Ainsi, malgré les difficultés financières que rencontre le pays, les start-up sont, à partir d'aujourd'hui, exemptées de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de 2 années, une fois acquis le fameux label. Les équipements de ces entreprises seront exemptés de TVA et soumis à 5% des droits de douane, lorsqu'ils sont importés. Quant au label «incubateur», celles qui en bénéficient sont soumises au même régime d'exemption, avec en plus une exonération pure et simple de l'impôt sur le revenu global (IRG).

Les exportateurs, dont on espère compter pas mal de start-up à moyenne échéance, seront dispensés de l'IRG et cela de manière permanente. Lorsqu'on comptabilise tous ces cadeaux fiscaux, on mesure tout l'espoir que met l'Etat sur les «jeunes pousses» entrepreneuriales qui ne subiront aucune pression fiscale sur les deux premières années de leur existence et de manière encore plus intéressante, lorsque leurs activités s'orientent vers l'export. L'opération en soi bénéficie «de mesure permettant de libérer la marchandise en cas de litiges susceptibles de naître après souscription de la déclaration en douane, et ce, afin d'éviter les retards dans le traitement des opérations à l'export et des coûts qui peuvent en découler». Un autre facteur encourageant que l'administration devra prendre en compte dans l'intérêt de l'économie nationale.

Pour l'activité d'importation, on retiendra dans la LF 2021, l'obligation d'effectuer le paiement «à terme» payable à 30 jours à compter de la date de l'expédition des marchandises. Cette disposition excepte les opérations du commerce extérieur revêtant un caractère vital pour l'économie nationale. Pour cette catégorie de produit, «le paiement continuera à s'effectuer selon le mode «à vue», retient la loi de finances 2021.

Toutes ces aides en direction de l'entreprise nationale, en sus de l'élargissement de l'assiette foncière et «un bon comportement du pétrole», le gouvernement estime la croissance du PIB à 4%. Quant à la croissance économique hors hydrocarbures, la LF 2021 table sur 2,4%, avec une prévision d'inflation autour de 4,5%. Les estimations des revenus pétroliers sont fixées à 23,21 milliards de dollars. Ce niveau est calculé sur la base d'un prix du baril à 40 dollars.