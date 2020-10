Les hasards du calendrier ont aligné en ce mois de novembre 2020 trois événements d'une importance capitale, pour le peuple algérien. Un évènement religieux, le Mawlid Ennabaoui, un événement historique, le 1er Novembre date du déclenchement de la Guerre de Libération nationale et enfin un événement politique, le référendum sur la Constitution. Ce sont là les trois rendez-vous de la République. Plus remarquable encore, c'est que ces rendez-vous interviennent dans des contextes extrêmement particuliers. Commençons par la fête du Mawlid Ennabaoui. Fixée cette année pour le 29 octobre 2020 qui correspond au 12 Rabi El Awwel (3ème mois de l'Hégire), la fête est jalonnée de dérapages qui risquent de mener à l'irréparable. Depuis quelques semaines, stéréotypes, discriminations et actes racistes marquent l'actualité en France clouant au pilori des millions de musulmans. Sous l'emprise du radicalisme de l'extrême droite, la France a-t-elle perdu son haut niveau de tolérance envers les religions et les minorités? Comme si cette polémique ne suffisait pas, une autre est venue s'y greffer, à la veille de la fête du Mawlid Ennabaoui. On assiste à une véritable rixe verbale entre le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a fait part de son mécontentement à son homologue français, Emmanuel Macron, concernant les récents propos de ce dernier sur l'islam et sa défense des caricatures de Mahomet. S'exprimant mercredi dernier, lors de la cérémonie en hommage à Samuel Paty, professeur décapité par un radicaliste islamiste pour avoir montré les dessins en classe, Emmanuel Macron a promis que la France continuerait de «défendre» les caricatures du prophète Mohamed (Qsssl). Des propos qui ont affolé la Toile et déclenché un flot de critiques dans de nombreux pays musulmans, de la part de dirigeants politiques et religieux. Surfant sur cette vague, le président turc s'est frontalement attaqué à son homologue français avec qui il n'était pas en odeur de sainteté depuis des mois déjà. Erdogan a mis en doute la santé mentale de Macron. «Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'Etat qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est: ‘‘Allez d'abord faire des examens de santé mentale''», avait-il déclaré samedi dernier, dans un discours télévisé. Les répliques de cette polémique ont dépassé le cadre de la controverse pour drainer de nombreux pays musulmans dénonçant les atteintes au prophète (Qsssl). C'est dans ce contexte survolté qu'intervient cette année la fête du Mawlid. Le second rendez-vous de la République est le 1er Novembre, date du déclenchement de l'une des plus héroïques guerres de libération dans le monde et qui a conduit à la naissance de la République algérienne après près de huit années d'une guerre atroce contre le colonialisme français. Les séquelles de cette guerre ne sont pas totalement guéries. L'on assiste épisodiquement à des gémissements venant des profondeurs de ces plaies mal refermées.

Quelques mois avant la déflagration du 1er Novembre 1954, le prestigieux quotidien français Le Monde titrait pompeusement que l'Algérie restait une oasis de paix dans un Maghreb en flammes. Il faisait allusion au Maroc et surtout à la Tunisie avec les actions croissantes des fellagas. Le journal français ignorait que l'apparente passivité des «indigènes» n'était qu'une posture les aidant à survivre. Il ignorait surtout que n'importe quel Algérien peut attester que le rêve de la délivrance massive par les armes, pour peu que l'occasion se présente, était une obsession. L'Algérie fêtera dans quelques jours le 64eme anniversaire de cette épopée où une jeunesse a rêvé juste et a eu le courage d'oser la conquête de l'impossible. Etranges avatars de l'Histoire, c'est le pays de cette épopée que la jeunesse fuit dans des embarcations de fortune, quêtant le paradis ailleurs. Que nous inspirent encore aujourd'hui les Benboulaïd, Krim, Ben M'hidi, Boudiaf Abane et Didouche? Ils avaient entre 20 et 30 ans en 1954. Ils ont rêvé juste.

Enfin, le 3e rendez-vous de la République sera le référendum populaire sur la Constitution, qui coïncidera justement avec cette date historique du 1er Novembre. La révision de la Constitution constitue l'une des priorités des chantiers annoncés par le chef de l'Etat pour l'édification de «l'Algérie nouvelle». Le moment est crucial, le rendez-vous est déterminant!